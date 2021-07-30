Сотрудники кафе в Москве могут больше не носить перчатки при обслуживании гостей
При этом использование масок, а также санитарная обработка поверхностей в залах заведений остаются обязательными.
Фото © Агентство "Москва" / Киселев Сергей
Обязательное ношение перчаток при обслуживании клиентов в кафе и ресторанах в Москве отменено. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк, возглавляющий городской Департамент торговли и услуг.
"С сегодняшнего дня сотрудники заведений общепита и развлекательных заведений могут не носить перчатки при обслуживании гостей, при нахождении на рабочем месте", — приводит его слова ТАСС.
При этом Немерюк заметил, что ношение масок остаётся обязательным при контакте с другими людьми в общественных местах. Также сохраняются требования по санитарной обработке поверхностей в залах заведений общепита и технологическим операциям, включая приготовление блюд.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об улучшении ситуации с ковидом в столице. При этом он обратил внимание на необходимость и дальше быть осторожными и продолжать вакцинацию.
Комментариев: 0