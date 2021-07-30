Сотрудники кафе в Москве могут больше не носить перчатки при обслуживании гостей

Обязательное ношение перчаток при обслуживании клиентов в кафе и ресторанах в Москве отменено. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк, возглавляющий городской Департамент торговли и услуг.

"С сегодняшнего дня сотрудники заведений общепита и развлекательных заведений могут не носить перчатки при обслуживании гостей, при нахождении на рабочем месте", — приводит его слова ТАСС.

При этом Немерюк заметил, что ношение масок остаётся обязательным при контакте с другими людьми в общественных местах. Также сохраняются требования по санитарной обработке поверхностей в залах заведений общепита и технологическим операциям, включая приготовление блюд.