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Сотрудники кафе в Москве могут больше не носить перчатки при обслуживании гостей

При этом использование масок, а также санитарная обработка поверхностей в залах заведений остаются обязательными.

30 июля, 08:12
<p>Фото © Агентство "Москва" / Киселев Сергей</p>

Фото © Агентство "Москва" / Киселев Сергей

Обязательное ношение перчаток при обслуживании клиентов в кафе и ресторанах в Москве отменено. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк, возглавляющий городской Департамент торговли и услуг.

"С сегодняшнего дня сотрудники заведений общепита и развлекательных заведений могут не носить перчатки при обслуживании гостей, при нахождении на рабочем месте", — приводит его слова ТАСС.

Собянин отменил обязательное ношение перчаток в Москве

Собянин отменил обязательное ношение перчаток в Москве

При этом Немерюк заметил, что ношение масок остаётся обязательным при контакте с другими людьми в общественных местах. Также сохраняются требования по санитарной обработке поверхностей в залах заведений общепита и технологическим операциям, включая приготовление блюд.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об улучшении ситуации с ковидом в столице. При этом он обратил внимание на необходимость и дальше быть осторожными и продолжать вакцинацию.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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