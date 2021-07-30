Фуд-корты и аттракционы снова заработают в Петербурге с 2 августа

В Санкт-Петербурге с 2 августа возобновится работа фуд-кортов и аттракционов, ранее приостановленная в рамках антикоронавирусных ограничений. Соответствующее постановление подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

"С 2 августа снимается запрет на работу фуд-кортов и фуд-плейсов, торговлю и оказание услуг на островках в торговых центрах, а также разрешается работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе. Для возобновления этих видов деятельности вводятся дополнительные условия", — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

При этом фуд-кортам необходимо обеспечить соблюдение дистанции, раздельные входы и выходы для посетителей, ограничить посещаемость, а сотрудникам — пройти вакцинацию, носить маски и перчатки. Все пункты (кроме раздельных входов и выходов) действуют и для аттракционов.

При этом другие действующие ограничения продлили до 29 августа. Так, в Санкт-Петербурге по-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий численностью более 75 человек, работодателям рекомендовано минимизировать число работающих в офисах сотрудников. Кроме того, продолжается дополнительный контроль за соблюдением масочного режима в транспорте и общественных местах.