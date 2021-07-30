НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В США рассказали о "манёвре" России для запуска "Северного потока – 2"

Ранее сообщалось, что строительство газопровода уже практически завершено.

30 июля, 06:12
<p>Фото © ТАСС / dpa / Jens Büttner</p>

Фото © ТАСС / dpa / Jens Büttner

После решения американского президента не вводить санкции против "Северного потока – 2" Россия начала "играть мускулами", чтобы в будущем оказывать давление на Правительство Германии. Такое заявление в своей статье для журнала National Interest сделала обозреватель Диана Фрэнсис.

По словам журналистки, мягкость Байдена по отношению к немецкой компании, занимающейся эксплуатацией газопровода, якобы позволила Москве начать сокращение поставок газа через Украину в европейские страны, уменьшать запасы голубого топлива и повышать цены на него.

В Дании призвали Запад превратить "Северный поток – 2" в пиррову победу России

В Дании призвали Запад превратить "Северный поток – 2" в пиррову победу России

"Очевидно, что манёвр нацелен на оказание давления на будущее немецкое правительство, чтобы оно быстро согласилось ввести трубопровод в эксплуатацию", — считает публицист.

В своём материале Фрэнсис призвала ни в коем случае не допустить окончания строительства "Северного потока – 2" и ввод его в эксплуатацию, поскольку именно это, по мнению журналистки, лишит Москву возможности оказывать давление на Европу.

Тем временем оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что "Северный поток – 2" достроен на 99%. Ранее сообщалось, что строительство газопровода может полностью закончиться уже в августе этого года.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Устроит выволочку": Пушков предрёк "бегство" Байдена от разгневанного Зеленского из-за "Северного потока – 2"

сегодня в 02:35

"Северный поток – 2" построен уже на 99%

28 июля, 10:32

Disney назвала необоснованным иск Скарлетт Йоханссон из-за онлайн-релиза "Чёрной вдовы"

сегодня в 02:19

Российские шпажисты вышли в финал командного турнира на Олимпиаде в Токио

сегодня в 06:15

Проигравший россиянину Рылову на Олимпиаде американец заявил о "нечистом" заплыве

сегодня в 05:56

Новости партнеров

Layer 1