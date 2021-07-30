В США рассказали о "манёвре" России для запуска "Северного потока – 2"

После решения американского президента не вводить санкции против "Северного потока – 2" Россия начала "играть мускулами", чтобы в будущем оказывать давление на Правительство Германии. Такое заявление в своей статье для журнала National Interest сделала обозреватель Диана Фрэнсис.

По словам журналистки, мягкость Байдена по отношению к немецкой компании, занимающейся эксплуатацией газопровода, якобы позволила Москве начать сокращение поставок газа через Украину в европейские страны, уменьшать запасы голубого топлива и повышать цены на него.

"Очевидно, что манёвр нацелен на оказание давления на будущее немецкое правительство, чтобы оно быстро согласилось ввести трубопровод в эксплуатацию", — считает публицист.