В США рассказали о "манёвре" России для запуска "Северного потока – 2"
Ранее сообщалось, что строительство газопровода уже практически завершено.
Фото © ТАСС / dpa / Jens Büttner
После решения американского президента не вводить санкции против "Северного потока – 2" Россия начала "играть мускулами", чтобы в будущем оказывать давление на Правительство Германии. Такое заявление в своей статье для журнала National Interest сделала обозреватель Диана Фрэнсис.
По словам журналистки, мягкость Байдена по отношению к немецкой компании, занимающейся эксплуатацией газопровода, якобы позволила Москве начать сокращение поставок газа через Украину в европейские страны, уменьшать запасы голубого топлива и повышать цены на него.
"Очевидно, что манёвр нацелен на оказание давления на будущее немецкое правительство, чтобы оно быстро согласилось ввести трубопровод в эксплуатацию", — считает публицист.
В своём материале Фрэнсис призвала ни в коем случае не допустить окончания строительства "Северного потока – 2" и ввод его в эксплуатацию, поскольку именно это, по мнению журналистки, лишит Москву возможности оказывать давление на Европу.
Тем временем оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что "Северный поток – 2" достроен на 99%. Ранее сообщалось, что строительство газопровода может полностью закончиться уже в августе этого года.
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