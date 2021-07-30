В Карелии нашли тело пропавшей женщины, спрятанное в тумбочке на дне озера

В Карелии обнаружили тело женщины, которая пропала месяц назад. Об этом сообщает местный информационный портал "Губернiя Daily".

31-летняя Евгения Колмыкова перестала выходить на связь 27 июня. Поисковая операция длилась больше месяца, пока труп женщины не нашли в озере неподалёку от станции Майгуба в Сегежском районе. Причём тело было спрятано в тумбочку, которая всплыла на поверхность воды.

Выяснилось, что в убийстве признался сожитель Колмыковой, который, по словам знакомых погибшей, часто избивал её. После очередного избиения женщина перестала дышать, в результате чего убийца не придумал ничего лучшего, кроме как спрятать её тело в тумбочку и вывезти за город. У погибшей осталось двое малолетних детей.