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В Карелии нашли тело пропавшей женщины, спрятанное в тумбочке на дне озера

В убийстве сознался сожитель погибшей, который, по слухам, периодически избивал её.

30 июля, 05:38
<p>Погибшая Евгения Колмыкова. Фото © Соцсети</p>

Погибшая Евгения Колмыкова. Фото © Соцсети

В Карелии обнаружили тело женщины, которая пропала месяц назад. Об этом сообщает местный информационный портал "Губернiя Daily".

31-летняя Евгения Колмыкова перестала выходить на связь 27 июня. Поисковая операция длилась больше месяца, пока труп женщины не нашли в озере неподалёку от станции Майгуба в Сегежском районе. Причём тело было спрятано в тумбочку, которая всплыла на поверхность воды.

В Новороссийске женщина зарезала избивавшего её сожителя-тирана

В Новороссийске женщина зарезала избивавшего её сожителя-тирана

Выяснилось, что в убийстве признался сожитель Колмыковой, который, по словам знакомых погибшей, часто избивал её. После очередного избиения женщина перестала дышать, в результате чего убийца не придумал ничего лучшего, кроме как спрятать её тело в тумбочку и вывезти за город. У погибшей осталось двое малолетних детей.

Ранее Лайф рассказывал, что в Кемеровской области обнаружили расчленённое и расфасованное по пакетам тело девушки, в убийстве которой заподозрили её сожителя.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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