В России спрогнозировали новый рост цен на автомобили

Цены на автомобили в России в третьем квартале 2021 года вырастут на 1–5%. Такой прогноз дали дилеры, опрошенные РИА "Новости".

"Рост цен на автомобили в третьем квартале продолжится. Мы прогнозируем рост в пределах одного–трех процентов в зависимости от бренда и модели", — приводит агентство слова гендиректора "Автоспеццентра" Андрея Терлюкевича.

В свою очередь, гендиректор компании "Автоdom" Андрей Ольховский считает, что цены в среднем вырастут больше, чем на три процента, — до пяти. Но при этом останутся марки машин, стоимость которых не изменится.

"По некоторым брендам возможен рост до десяти процентов. Всё зависит от стратегии продаж и целей автопроизводителей на этот год", — полагает эксперт.