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В России спрогнозировали новый рост цен на автомобили

Но при этом останутся марки машин, стоимость которых не изменится, считают эксперты.

30 июля, 05:23

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Цены на автомобили в России в третьем квартале 2021 года вырастут на 1–5%. Такой прогноз дали дилеры, опрошенные РИА "Новости".

"Рост цен на автомобили в третьем квартале продолжится. Мы прогнозируем рост в пределах одного–трех процентов в зависимости от бренда и модели", — приводит агентство слова гендиректора "Автоспеццентра" Андрея Терлюкевича.

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В свою очередь, гендиректор компании "Автоdom" Андрей Ольховский считает, что цены в среднем вырастут больше, чем на три процента, — до пяти. Но при этом останутся марки машин, стоимость которых не изменится.

"По некоторым брендам возможен рост до десяти процентов. Всё зависит от стратегии продаж и целей автопроизводителей на этот год", — полагает эксперт.

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Ранее стало известно, что в России спрос на автотовары этим летом вырос почти в три раза.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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