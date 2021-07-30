Собянин отменил обязательное ношение перчаток в Москве

С сегодняшнего дня в Москве отменяется обязательное использование перчаток в общественных местах. В то же время использование масок по-прежнему остаётся обязательным. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток в транспорте, магазинах и других общественных местах. В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остаётся обязательным. Этот важнейший барьер на пути распространения вируса мы должны сохранить до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений", — отметил он.

Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве улучшается — количество выявляемых случаев заболевания снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций – в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. Этих показателей помогла добиться массовая вакцинация, поэтому мэр города призвал москвичей не откладывать решение о прививке.