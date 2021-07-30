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Собянин отменил обязательное ношение перчаток в Москве

А вот маски по-прежнему необходимо использовать, так как это важнейший барьер на пути распространения коронавируса.

30 июля, 07:00
<p>Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

С сегодняшнего дня в Москве отменяется обязательное использование перчаток в общественных местах. В то же время использование масок по-прежнему остаётся обязательным. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток в транспорте, магазинах и других общественных местах. В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остаётся обязательным. Этот важнейший барьер на пути распространения вируса мы должны сохранить до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений", — отметил он.

Пик пройден: Собянин сообщил об улучшении ситуации с ковидом в Москве

Пик пройден: Собянин сообщил об улучшении ситуации с ковидом в Москве

Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве улучшается — количество выявляемых случаев заболевания снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций – в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. Этих показателей помогла добиться массовая вакцинация, поэтому мэр города призвал москвичей не откладывать решение о прививке.

А ранее, 19 июля, в связи с улучшением ситуации в столице отменили обязательные QR-коды для посещения заведений общепита. При этом кафе и рестораны могут продолжать их использовать по своему решению.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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Комментариев: 2

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Александр Гридинсегодня в 07:31

Перчаточный бизнес завод оказался не рентабельным - закрыли, перчатки теперь не нужно носить. А вот масочная мануфактура оказалась прибыльной - поэтому все срочно покупаем масочки!

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Андрей Асегодня в 07:26

Маски никто не носил, а перчатки и подавно. И не законное требование в целом это.

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