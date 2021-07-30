Красноярцы раздели догола и облили зелёнкой объявленного в розыск таксиста
Это произошло после того, как водитель украл деньги с забытого клиентом телефона, а мобильное устройство сдал в ломбард.
Жители Красноярского края устроили самосуд над объявленным в розыск таксистом. Видео © Соцсети
Жители Железногорска в Красноярском крае выследили и устроили самосуд над таксистом, который был объявлен в розыск по подозрению в хищении денег с чужого банковского счёта. Правоохранители нашли его в районе заброшенной лесопилки после анонимного звонка в полицию.
Поймавшие мужчину раздели его догола, измазали лицо зелёнкой и оставили в лесу для задержания правоохранителями. По данным следствия, подозреваемый, подрабатывая в одной из фирм такси, украл мобильный телефон клиента, забытый им в салоне машины. Злоумышленник воспользовался услугой "Мобильный банк" и перевёл 12,5 тысячи рублей на свой счёт, а телефон сдал в ломбард. После задержания в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Кража".
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А ранее Лайф рассказывал, как в Башкирии двое мужчин убили таксиста ради 400 рублей. Преступники ударили водителя по голове, из-за чего тот потерял сознание. Очнувшись через некоторое время, мужчина попытался противостоять напавшим и даже ранил одного из них ножом, но это его не спасло.
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