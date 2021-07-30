Красноярцы раздели догола и облили зелёнкой объявленного в розыск таксиста

Жители Красноярского края устроили самосуд над объявленным в розыск таксистом. Видео © Соцсети

Жители Железногорска в Красноярском крае выследили и устроили самосуд над таксистом, который был объявлен в розыск по подозрению в хищении денег с чужого банковского счёта. Правоохранители нашли его в районе заброшенной лесопилки после анонимного звонка в полицию.

Поймавшие мужчину раздели его догола, измазали лицо зелёнкой и оставили в лесу для задержания правоохранителями. По данным следствия, подозреваемый, подрабатывая в одной из фирм такси, украл мобильный телефон клиента, забытый им в салоне машины. Злоумышленник воспользовался услугой "Мобильный банк" и перевёл 12,5 тысячи рублей на свой счёт, а телефон сдал в ломбард. После задержания в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Кража".