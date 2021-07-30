"Горячо даже стоять": В турецком Ичмелере туристов эвакуируют с берега на яхтах
Оставшиеся на первой линии отдыхающие наблюдают, как вертолёты занимаются тушением горящего леса.
В Турции на яхтах эвакуируют туристов с первой линии. Видео © LIFE
В турецком курортном городе Ичмелер началась эвакуация туристов с первой линии. Российские отдыхающие сняли кадры с места событий и поделились ими с Лайфом.
На видео можно увидеть отдыхающих из отеля Fortuna Beach. Некоторых туристов уже отвезли с берега на яхтах, оставшиеся снимают вертолёты, которые занимаются тушением горящего леса. По словам путешественников, на пляже находиться тяжело.
"Горячо уже даже стоять", — сказала одна из очевидиц.
Напомним, природные пожары в Турции подошли к курортным регионам, огонь уже добрался до провинций Анталья, Мугла, Адана, городов Манавгат, Мармарис, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин, Айдын. В результате удара стихии погибло четыре человека, пострадало около 180. В Генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что российские граждане на данный момент за помощью не обращались. При этом в турецком Бодруме из-за пожаров эвакуировали отель с сотней россиян.
Комментариев: 0