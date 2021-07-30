В Турции на яхтах эвакуируют туристов с первой линии. Видео © LIFE

В турецком курортном городе Ичмелер началась эвакуация туристов с первой линии. Российские отдыхающие сняли кадры с места событий и поделились ими с Лайфом.

На видео можно увидеть отдыхающих из отеля Fortuna Beach. Некоторых туристов уже отвезли с берега на яхтах, оставшиеся снимают вертолёты, которые занимаются тушением горящего леса. По словам путешественников, на пляже находиться тяжело.