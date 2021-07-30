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"Горячо даже стоять": В турецком Ичмелере туристов эвакуируют с берега на яхтах

Оставшиеся на первой линии отдыхающие наблюдают, как вертолёты занимаются тушением горящего леса.

30 июля, 07:52

В Турции на яхтах эвакуируют туристов с первой линии. Видео © LIFE

В турецком курортном городе Ичмелер началась эвакуация туристов с первой линии. Российские отдыхающие сняли кадры с места событий и поделились ими с Лайфом.

На видео можно увидеть отдыхающих из отеля Fortuna Beach. Некоторых туристов уже отвезли с берега на яхтах, оставшиеся снимают вертолёты, которые занимаются тушением горящего леса. По словам путешественников, на пляже находиться тяжело.

"Горячо уже даже стоять", — сказала одна из очевидиц.

Российские туристы остались в турецком Ичмелере без воды и света

Российские туристы остались в турецком Ичмелере без воды и света

Напомним, природные пожары в Турции подошли к курортным регионам, огонь уже добрался до провинций Анталья, Мугла, Адана, городов Манавгат, Мармарис, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин, Айдын. В результате удара стихии погибло четыре человека, пострадало около 180. В Генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что российские граждане на данный момент за помощью не обращались. При этом в турецком Бодруме из-за пожаров эвакуировали отель с сотней россиян.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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