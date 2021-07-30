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Полицейского подозревают в жестоком убийстве девятиклассницы под Самарой

Сам он утверждает, что сбил школьницу на авто, однако в прицепе его машины нашли окровавленные штаны.

30 июля, 07:50
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Тело 15-летней школьницы обнаружили 29 июля в посёлке Петра Дубрава в Самарской области. На шее девочки нашли не менее пяти ножевых ранений. Рядом с телом девятиклассницы в злополучный вечер видели полицейского, сейчас он проходит по делу подозреваемым, однако сам он всё опровергает. Об этом Лайфу сообщил источник.

Очевидцы рассказали, что около 22:00 видели неизвестного мужчину, прижимавшего к земле девушку, окрикнули его, но он скрылся на белой "тойоте". Машину нашли во дворе одного из домов в посёлке Петра Дубрава.

Авто нашли в одном из дворов посёлка. Собственник "тойоты" рассказал полицейским, что около трёх лет на машине ездит его зять — полицейский. 42-летнего мужчину задержали, однако он всё отрицает.

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По словам источника, полицейский заявляет, что был на рыбалке, а когда возвращался, сбил девочку. Он якобы хотел её поднять, но его спугнули, и он уехал с места происшествия. Однако наш собеседник уточняет, что оперативники нашли в ближайшем озере прицеп от машины подозреваемого, а в нём — окровавленные штаны. По предварительной версии, после убийства полицейский поехал к водоёму, отцепил прицеп и утопил его. Орудие преступления сейчас ищут водолазы.

Как сообщил источник, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", обстоятельства выясняются.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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