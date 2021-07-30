Минфин: Запрет на экспорт бензина не спровоцирует падение доходов бюджета
Замглавы ведомства Алексей Сазанов уточнил, что при таком сценарии увеличится поступление акцизов.
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Временный запрет на экспорт бензина, который могут ввести в РФ, не приведёт к выпадению доходов бюджета. Такой прогноз сделал замминистра финансов Алексей Сазанов.
В Союзе нефтегазопромышленников не считают серьёзными последствия возможного запрета на экспорт бензина
"Если экспорт бензина сократится, то увеличится поступление акцизов. Потому что если бензин не идёт на экспорт, то он идёт на внутренний рынок, где платится акциз. Поэтому мы не ожидаем в связи с этим каких-то выпадающих доходов", — цитирует его слова ТАСС.
Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов заявлял, что ведомство в ближайшие дни может принять решение о запрете экспорта бензина, — оно будет зависеть от динамики роста или падения биржевых цен и насыщения рынка объёмами.
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