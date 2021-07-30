Минфин: Запрет на экспорт бензина не спровоцирует падение доходов бюджета

Временный запрет на экспорт бензина, который могут ввести в РФ, не приведёт к выпадению доходов бюджета. Такой прогноз сделал замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Если экспорт бензина сократится, то увеличится поступление акцизов. Потому что если бензин не идёт на экспорт, то он идёт на внутренний рынок, где платится акциз. Поэтому мы не ожидаем в связи с этим каких-то выпадающих доходов", — цитирует его слова ТАСС.