Депутат Госдумы объяснил, чем чреват запрет на посещение баров молодёжи до 21 года

Депутат Госдумы Ярослав Нилов поддержал предложение общественников запретить россиянам моложе 21 года посещать ночные бары и рестораны. Однако он ответил, что работать эти ограничения не будут, так как спиртное продают уже с 18 лет.

"Я поддерживаю позицию, что пьянство — это зло. Бьёт по генофонду, бьёт по продолжительности жизни, порождает болезни, особенно когда с ранних лет человек начинает употреблять алкоголь", — цитирует Нилова RT.

Однако он напоминает, что по закону покупать спиртное разрешено с 18 лет, поэтому подобные ограничения работать не будут. Это, наоборот, только спровоцирует напряжённость среди юношей и девушек, которых не будут пускать в ночные клубы, отмечает Нилов.

"Ведь не все употребляют алкоголь... Если запретить приходить в ночные заведения, то где гарантия, что не начнут ходить по дворам, по квартирам, собираться у магазинов и так называемых наливаек", — добавил депутат.