Депутат Госдумы объяснил, чем чреват запрет на посещение баров молодёжи до 21 года

Ярослав Нилов согласился с предложением ограничить посещение ночных заведений, но уверен, что это не лучшим образом скажется на альтернативном выборе молодёжи.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов поддержал предложение общественников запретить россиянам моложе 21 года посещать ночные бары и рестораны. Однако он ответил, что работать эти ограничения не будут, так как спиртное продают уже с 18 лет.

"Я поддерживаю позицию, что пьянство — это зло. Бьёт по генофонду, бьёт по продолжительности жизни, порождает болезни, особенно когда с ранних лет человек начинает употреблять алкоголь", — цитирует Нилова RT.

Однако он напоминает, что по закону покупать спиртное разрешено с 18 лет, поэтому подобные ограничения работать не будут. Это, наоборот, только спровоцирует напряжённость среди юношей и девушек, которых не будут пускать в ночные клубы, отмечает Нилов.

"Ведь не все употребляют алкоголь... Если запретить приходить в ночные заведения, то где гарантия, что не начнут ходить по дворам, по квартирам, собираться у магазинов и так называемых наливаек", — добавил депутат.