Действующий из-за ковида карантин на Украине продлят до конца августа

На Украине продлят карантин, который был введён в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он будет действовать до 31 августа, заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

"Если неделю назад фиксировали по три сотни новых случаев, то за минувшие сутки цифра выросла почти до тысячи новых заражений", — сказал он в эфире телеканала "1+1".

По словам Кузина, ситуация с ковидом в стране становится хуже и сказать, до какого срока будут действовать ограничительные меры, сложно. За минувшие сутки, как сообщает Минздрав страны, было выявлено 962 новых случая заражения, общее число достигло 2 251 869.