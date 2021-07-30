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Действующий из-за ковида карантин на Украине продлят до конца августа

Главный санврач страны отметил, что сроки окончания действия режима пока назвать сложно.

30 июля, 08:47
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

На Украине продлят карантин, который был введён в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он будет действовать до 31 августа, заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

"Если неделю назад фиксировали по три сотни новых случаев, то за минувшие сутки цифра выросла почти до тысячи новых заражений", — сказал он в эфире телеканала "1+1".

По словам Кузина, ситуация с ковидом в стране становится хуже и сказать, до какого срока будут действовать ограничительные меры, сложно. За минувшие сутки, как сообщает Минздрав страны, было выявлено 962 новых случая заражения, общее число достигло 2 251 869.

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Ранее была названа страна, которая превращается в суперраспространителя коронавируса. Она граничит с государствами, где проживает около трети населения планеты.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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