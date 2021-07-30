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Число случаев ковида в Москве превысило 1,5 млн

За сутки в столице скончалось 76 пациентов — это минимальное значение с 19 июня.

30 июля, 08:52
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В Москве за сутки выявили 3481 новый случай коронавируса, таким образом, число заболевших с начала пандемии в городе превысило 1,5 млн (1 502 612). Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

За сутки в столице скончалось 76 пациентов — это минимальное значение с 19 июня. А полностью выздоровели ещё 4574 человека.

В целом по России выявлено 23 564 новых случая коронавируса (6 242 066 заболевших за всё время), 794 летальных исхода (157 771 с начала пандемии), а полностью выздоровели ещё 20 485 человек (всего 5 588 848).

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Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня объявил об улучшении ситуации с коронавирусом в столице — количество выявляемых случаев снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций — в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. Это позволило с сегодняшнего дня отменить обязательное использование перчаток в общественных местах. Однако использование масок всё ещё остаётся обязательным.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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