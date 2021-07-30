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Врач-кардиолог объяснил, кому в жару нельзя заниматься сексом

Даже полностью здоровым людям старше 40 лет при такой погоде следует умерить интимные аппетиты.

30 июля, 09:13
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

Жара свыше 30 градусов является серьёзным фактором риска, особенно для пожилых и тех, у кого имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой. Врач-кардиолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко посоветовал этим группам ограничить занятия сексом в такую погоду.

"Тело человека в среднем состоит на 60% из воды. Когда мы потеем в жару, то пот берётся из тела и уменьшает этот процент, то есть мы теряем воду. Когда мы теряем воду, то кровь становится гуще. Данное свойство крови для людей, у которых уже есть проблемы с сердцем или сосудами, может быть даже фатальным", — сказал он в эфире радио Sputnik.

По словам медика, у пожилых людей во время секса может случиться инфаркт, и такое происходит довольно часто. Кузьменко привёл в пример человека с больным сердцем, который внезапно побежал марафон. В таком случае жизненно важный орган может отказать.

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Людям старше 40 лет, которые ведут активную половую жизнь и не жалуются на здоровье, врач-кардиолог также посоветовал в жаркую погоду заниматься сексом без фанатизма. Кроме того, им рекомендуется на всякий случай пройти профилактическое обследование.

"Если вам жарко, то купите кондиционер или вентилятор. Если вы делаете это в жару, несмотря ни на что, убедитесь, что вы здоровы. Если вы не убедились, что вы здоровы, занимаетесь этим "на повышенных оборотах" и вам больше 40 лет, то вы рискуете", — уточнил доктор.

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Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, как не заболеть под кондиционером в жару. Однако опасность не коснётся тех, кто привык к контрастному душу и закаливаниям, заметил медик.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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