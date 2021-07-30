Атомную подводную лодку проекта 885М "Красноярск" спустили на воду

Атомная подводная лодка проекта 885М ("Ясень-М") "Красноярск" выведена из эллинга (помещение на берегу, где строится или ремонтируется корпус судна) и спущена на воду на предприятии "Севмаш" в Северодвинске Архангельской области. На торжественной церемонии присутствовал главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

"Дорогие корабелы, экипаж подводного крейсера. Сегодня праздник, который войдёт в историю ВМФ. Корабелы "Севмаша" подтвердили свой профессионализм. На этот корабль свёрстаны планы, подготовлен экипаж. Я уверен, что севмашевцы сдадут его в установленный срок", — цитирует ТАСС его слова.

Отмечается, что команду на вывод дал гендиректор завода Михаил Будниченко, а традицию по разбитию бутылки шампанского о борт субмарины продолжил её будущий командир — капитан 2-го ранга Иван Артюшин.

Напомним, что субмарины данного класса имеют водоизмещение 13 800 тонн, глубину погружения до 520 метров, а их максимальная скорость под водой составляет 31 узел (около 58 километров в час).