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Атомную подводную лодку проекта 885М "Красноярск" спустили на воду

Данная субмарина может погружаться на глубину 520 метров и двигаться со скоростью около 60 километров в час.

30 июля, 09:06
<p>Фото © ТАСС / Лев Федосеев</p>

Фото © ТАСС / Лев Федосеев

Атомная подводная лодка проекта 885М ("Ясень-М") "Красноярск" выведена из эллинга (помещение на берегу, где строится или ремонтируется корпус судна) и спущена на воду на предприятии "Севмаш" в Северодвинске Архангельской области. На торжественной церемонии присутствовал главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

"Дорогие корабелы, экипаж подводного крейсера. Сегодня праздник, который войдёт в историю ВМФ. Корабелы "Севмаша" подтвердили свой профессионализм. На этот корабль свёрстаны планы, подготовлен экипаж. Я уверен, что севмашевцы сдадут его в установленный срок", — цитирует ТАСС его слова.

Отмечается, что команду на вывод дал гендиректор завода Михаил Будниченко, а традицию по разбитию бутылки шампанского о борт субмарины продолжил её будущий командир — капитан 2-го ранга Иван Артюшин.

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Напомним, что субмарины данного класса имеют водоизмещение 13 800 тонн, глубину погружения до 520 метров, а их максимальная скорость под водой составляет 31 узел (около 58 километров в час).

А ранее Лайф писал, что в конце июня новейшая дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) "Магадан" вышла на ходовые испытания, которые пройдут в Балтийском море. Она обладает почти бесшумным ходом и мощным торпедным и минным вооружением, а также может осуществлять пуски крылатых ракет "Калибр-ПЛ".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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