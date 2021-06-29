Ядерный трезубец "Посейдона": Что известно о самой секретной подлодке российского флота К-329 "Белгород" — носитель глубоководных аппаратов "Посейдон", вышла в море на заводские испытания. Какие задачи будет выполнять новая субмарина не говорят даже высокопоставленным военным 29 июня, 11:54 Фото © dambiev/livejournal/Bill Wright

Секретный долгострой

Подлодка К-329 "Белгород", которую российские и зарубежные военные эксперты называют одной из самых секретных субмарин в мире, вышла на ходовые испытания в Белое море 25 июня и тут же превратилась в мировую знаменитость. Британские, американские, испанские и даже австралийские военные издания вышли с заголовками о том, что "русские выпустили на волю подлодку Судного дня". Судьбу этого проекта трудно назвать лёгкой — "Белгород" заложили ещё в 1992 году как подводную лодку проекта 949А "Антей", и эта стройка имела все шансы провалиться.

Фото © H I Sutton

Два года работы над этой субмариной шли в обычном режиме, но 16 мая 1994 года пришёл неожиданный приказ: прекратить стройку и исключить проект из списка кораблей для ВМФ. Документальные доказательства этого решения найти не удалось — неизвестно, кто и в каких обстоятельствах приказал остановить работу над одним из самых перспективных подводных кораблей для российского флота. В состоянии полуфабриката корпус "Белгорода" — многоцелевой подлодки – охотника за субмаринами, пролежал почти 10 лет. Только в 2004 году (после перезапуска ряда оборонных контрактов и программ) корпус удалось смонтировать.

С 2006 года все сведения об этом проекте засекретили — "Белгород" надолго исчез из документов, из новостей, сводок и любых публикаций в СМИ. Только в начале 2012 года главком ВМФ Владимир Высоцкий рассказал, что субмарина достраивается по спецпроекту. Формально подлодка была готова уже в 2017 году. Единственное, чего не хватало К-329, — это экипажа и вооружения. Про оружие для К-329 в Послании Федеральному собранию через год рассказал президент России Владимир Путин. Но тогда он ни слова не сказал о носителе, сосредоточившись на боевых возможностях глубоководного аппарата "Посейдон". Мировые военные эксперты принялись гадать, как "Посейдон" будет доставляться к месту боевого применения, и уже через год пришёл ответ — К-329 спустили на воду, и экипаж начал последнюю проверку всех систем.

Главная тайна "Белгорода"

Подлодка проекта 941 "Акула". Фото © Wikipedia

Размеры корабля произвели впечатление на зарубежных специалистов. АПЛ "Белгород" оказалась на 11 метров длиннее самой большой подлодки в мире — подводного стратегического ракетного крейсера проекта 941 "Акула", а также оказалась шире и длиннее главных носителей ядерного оружия на флоте — подлодок проекта 955 "Борей". Главной особенностью лодки, по мнению специалистов американского издания Covert Shores, стала "гибридная энергетическая установка". Официальных данных о ней нет, однако специалисты предположили, что специальная малошумная турбина (между реактором и гребными винтами) позволяет К-329 быть практически невидимой для гидроакустических комплексов при движении на предельной глубине погружения.

Кроме того, американские аналитики разглядели на спутниковых снимках "Белгорода" и гребные винты особой формы. Они отличаются от классических углом лопастей, благодаря которому подлодка набирает ход и останавливается быстрее, чем другие подводные корабли, и при этом не создаёт практически никаких звуковых колебаний.

Однако главной тайной К-329 по-прежнему считается вооружение. Помимо шести аппаратов "Посейдон" (каждый с ядерным зарядом по две мегатонны) под "брюхом" у "Белгорода" могут подвесить и глубоководный аппарат АС-12 "Лошарик" — не менее секретную атомную подлодку для "специальных задач" на большой глубине. Управляет "Белгородом" экипаж из 120 человек. Никаких "людей со стороны" на борту нет — везде исключительно проверенные и опытные офицеры. По некоторым данным, у подлодки К-329 будет три экипажа — основной, дублирующий и резервный. Все три команды набирали по флоту в режиме строжайшей секретности, чтобы избежать любых разговоров о состоянии субмарины.

Ядерный призрак

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Планируется, что АПЛ "Белгород" (а вслед за ней и однотипная подлодка "Хабаровск") станут первыми подлодками пятого поколения. Одна из лодок будет дежурить на Северном флоте, другая — на Тихоокеанском. Согласно задумке разработчиков, эти субмарины будут оснащаться новым, так называемым смешанным типом вооружения — ядерными зарядами "Посейдон" и целой линейкой роботизированных комплексов для работы на большой глубине. В 2018 году несколько американских изданий даже предположили, что главной задачей этих подлодок станет сборка системы слежения за подводными лодками США — некий аналог американской системы SOSUS.

Но главная задача "Белгорода" и "Хабаровска", по словам источника Лайфа в ВМФ России, пока остаётся прежней. — Эти подлодки могут быть задействованы для специальных операций в интересах Российской Федерации, — говорит источник, не уточняя ни тип операций, ни предполагаемый район их проведения. Про "ядерное цунами" у берегов Америки, которое в теории может спровоцировать взрыв нескольких зарядов "Посейдона", сообщалось много раз, но "бытовые" задачи "подлодки Судного дня" могут оказаться куда проще. Вероятнее всего, "Белгород" строили как универсального охотника за авианосными группами потенциального противника.

Заряд против авианосца

Уничтожение авианосца "Посейдоном" эксперты делят на три этапа. Первый — выход подлодки в район боевого дежурства. После того как "Белгород" (или "Хабаровск") выходит в океан, подлодка может "залечь на дно" и перейти в режим радиомолчания. Когда авианосец обнаружен, "Посейдон" выходит из отсека для вооружения через специальную "мокрую" пусковую шахту. Её за бесшумность на флоте (как за границей, так и дома) прозвали "глушителем".

Когда глубоководный аппарат с ядерным зарядом покидает носитель, подлодка совершает энергичный разворот и уходит подальше. "Посейдон" не атакует цель сразу после отделения. Сначала он "ныряет" на глубину в полтора километра и некоторое время находится в режиме ожидания. Такую схему атаки придумали специально — технический предел глубины работы современных торпед — 350–400 метров. Дальше уникальное оружие не работает. Как только срабатывает противоторпедное вооружение кораблей, "Посейдон" благодаря ядерному реактору и особо прочному корпусу разгоняется из глубины до скорости примерно 200 километров в час и практически под прямым углом врезается в цель.

Точных данных о боевой эффективности "Посейдона" нет, но зарубежные эксперты давно прикинули вероятный исход от такой встречи. Считается, что за один рейд "Белгород" может уничтожить до двух авианосных групп противника. Ещё в 2019 году американское издание Foxtrot Alpha подсчитало, что двухмегатонный боевой блок "Посейдона" может полностью вывести из строя авианосец и гарантирует уничтожение кораблей сопровождения, а также может спровоцировать "гибель миллионов людей" при подрыве у береговой линии США.