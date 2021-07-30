Задавивший волка снегоходом курганский депутат досрочно сложит полномочия

Депутат Курганской областной думы Денис Хахалов подал заявление о досрочном сложении полномочий после жестокой охоты на волков. О его решении сообщили в пресс-центре областной думы.

"В аппарат Курганской областной думы поступило заявление о досрочном сложении полномочий депутата Дениса Хахалова, оно будет рассмотрено на внеочередном заседании областной думы в ближайшее время", — сказано в сообщении.

Председатель облдумы Дмитрий Фролов заметил, что при столь серьёзном резонансе заниматься законодательной работой Хахалов уже не сможет. Он также назвал верным решение депутата.