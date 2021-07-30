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Задавивший волка снегоходом курганский депутат досрочно сложит полномочия

Председатель облдумы Дмитрий Фролов назвал это решение правильным и заметил, что заниматься деятельностью при столь серьёзном резонансе Хахалов уже не сможет.

30 июля, 09:24
<p>Денис Хахалов. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CNFW20lHCy1/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">denishahalov</a></p>

Денис Хахалов. Фото © Instagram / denishahalov

Депутат Курганской областной думы Денис Хахалов подал заявление о досрочном сложении полномочий после жестокой охоты на волков. О его решении сообщили в пресс-центре областной думы.

"В аппарат Курганской областной думы поступило заявление о досрочном сложении полномочий депутата Дениса Хахалова, оно будет рассмотрено на внеочередном заседании областной думы в ближайшее время", — сказано в сообщении.

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Председатель облдумы Дмитрий Фролов заметил, что при столь серьёзном резонансе заниматься законодательной работой Хахалов уже не сможет. Он также назвал верным решение депутата.

Напомним, в апреле в соцсетях появился видеоролик, на котором депутат Курганской областной думы Денис Хахалов жестоко расправляется с волком на охоте, переезжая снегоходом. Животное лежит в луже крови, а парламентарий и его приятели, издеваясь, радуются своему "успеху". В какой-то момент один из них даже засовывает в пасть волку дуло ружья, которое зверь зажимает, что вызывает смех у охотников. Эти действия депутат объяснил самообороной.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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