АТОР просит оперштаб возобновить чартеры на курорты Египта

В письме отмечается, что Египет является одним из популярных у российских граждан туристических направлений, но с этой страной разрешено только регулярное авиасообщение, что, по мнению АТОР, существенно ограничивает объём перевозки и снижает возможности туроператоров по выполнению обязательств перед потребителями. В связи с этим ассоциация просит оперштаб рассмотреть возможность расширения полётных программ из России в Египет и возобновления чартерного авиасообщения из российских городов на египетские курорты.