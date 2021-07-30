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АТОР просит оперштаб возобновить чартеры на курорты Египта

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация и связанные с ней ограничения не позволяют туроператорам удовлетворять потребительский спрос.

30 июля, 09:33
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась с открытым письмом к главе оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть восстановление чартерных авиаперевозок на курорты Египта. 

В письме отмечается, что Египет является одним из популярных у российских граждан туристических направлений, но с этой страной разрешено только регулярное авиасообщение, что, по мнению АТОР, существенно ограничивает объём перевозки и снижает возможности туроператоров по выполнению обязательств перед потребителями. В связи с этим ассоциация просит оперштаб рассмотреть возможность расширения полётных программ из России в Египет и возобновления чартерного авиасообщения из российских городов на египетские курорты.

"Данное решение позволит туроператорским компаниям в условиях ограниченного предложения формировать конкурентоспособный туристский продукт, отвечающий запросам российских граждан", — сказано в письме, опубликованном на сайте АТОР.

Авиакомпания "Россия" готова запустить рейсы на курорты Египта с 9 августа

Авиакомпания "Россия" готова запустить рейсы на курорты Египта с 9 августа

Напомним, что 8 июля Владимир Путин отменил указ о запрете чартерных полётов на курорты Египта, который действовал с 2015 года. Также отменена рекомендация не продавать туры в популярные у российских туристов города Хургада и Шарм-эль-Шейх. В оперштабе РФ заявили, что рейсы начнут отправлять на курорты Египта с 9 августа. Девять российских авиакомпаний уже запросили допуск к полётам.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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