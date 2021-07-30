Губернатор Никитин: В Великом Новгороде 37 памятников ЮНЕСКО — это на один больше, чем в Риме
Гость шоу "Дайте сказать" рассказал о том, как в древнем городе сохраняют старые объекты и возводят новые, чтобы они не мешали друг другу.
На территории Новгородского Кремля и в других частях древнего города продолжаются археологические раскопки, в ходе которых регулярно находят что-нибудь интересное. Речь об этом зашла в новом выпуске шоу "Дайте сказать", гостем которого стал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Губернатор Никитин: В Великом Новгороде 37 памятников ЮНЕСКО — это на один больше, чем в Риме
Видео © LIFE
"Мы находим интересное каждый год. В этом году на самом деле главные раскопки не в Кремле проходят, но есть такая улица Ильина — это улица в центре города на Торговой стороне. Мы её решили сделать пешеходной, и в процессе этих работ вскрылась мостовая XIV века, по которой когда-то ходил Феофан Грек, какие-то цари, великие князья", — рассказал глава региона.
Никитин отметил, что центр Великого Новгорода в ближайшее время преобразится. В городе ведётся реконструкция трёх набережных — на очереди четвёртая, но вместе с сохранением старого здесь появляются и новые объекты.
"Вы понимаете, с одной стороны, в Новгороде 37 памятников ЮНЕСКО — это на один больше, чем в Риме, и нельзя это разрушать, но бережно что-то добавлять, где-то использовать те здания, которые в советское время были построены, которые можно реконструировать, это делать можно", — добавил он.
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Какие сюрпризы ожидают туристов в городах Новгородской области? Куда сходить, что посмотреть и попробовать в поездке по этим историческим местам? Советы от губернатора Андрея Никитина прозвучали в новом выпуске шоу "Дайте сказать".
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