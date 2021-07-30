Губернатор Никитин: В Великом Новгороде 37 памятников ЮНЕСКО — это на один больше, чем в Риме

Гость шоу "Дайте сказать" рассказал о том, как в древнем городе сохраняют старые объекты и возводят новые, чтобы они не мешали друг другу.