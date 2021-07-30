В Кызыле в пьяной драке женщины и её сожителя погиб десятимесячный ребёнок

В Кызыле во время пьяной ссоры десятимесячный малыш получил удар ножом. С колото-резаным ранением ребёнка доставили в реанимационное отделение больницы, но вскоре он скончался. По данным источников Лайфа, виновной в смерти малыша является родная сестра его матери.

Родители ребёнка поехали в Улуг-Хемский район, а мальчика оставили под присмотром 22-летней Ай-Кыс. Девушка пригласила своего сожителя — 31-летнего Айдына. Вместе они распивали спиртные напитки на протяжении дня и вскоре поссорились на почве ревности. Трагедия произошла, когда ребёнка на руках держал мужчина. Как он рассказал правоохранителям, женщина забежала в комнату с ножом, замахнулась на него, но попала в малыша. Сейчас она задержана, от дачи показаний отказалась.

При этом Следственный комитет по республике даёт несколько иную версию случившегося. По данным следователей, с ножом находился мужчина и именно он замахнулся на сожительницу, намереваясь её ударить, но попал в спину ребёнка.

Родители погибшего числятся безработными, однако на профилактическом учёте отдела по делам несовершеннолетних они не состоят, характеризуются положительно. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Обстоятельства произошедшего выясняются.