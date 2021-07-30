Кремль не в курсе ситуации вокруг спектакля "Современника" с Ахеджаковой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он не в курсе скандала вокруг спектакля "Первый хлеб" в театре "Современник", и посоветовал журналистам обратиться в Минкульт.

"Я не знаю, о чём идёт речь. Я вам честно скажу, упустил я этот сюжет", — отметил представитель Кремля.