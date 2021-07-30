Кремль не в курсе ситуации вокруг спектакля "Современника" с Ахеджаковой
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить нашумевшую постановку на предмет оскорбления ветеранов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он не в курсе скандала вокруг спектакля "Первый хлеб" в театре "Современник", и посоветовал журналистам обратиться в Минкульт.
"Я не знаю, о чём идёт речь. Я вам честно скажу, упустил я этот сюжет", — отметил представитель Кремля.
Напомним, премьера спектакля "Первый хлеб", который поставил польский режиссёр Бениамин Коц по пьесе Рината Ташимова, состоялась 19 июля. Главную роль играет народная артистка РФ Лия Ахеджакова. По сюжету её героиня оказывается пьяной на могиле мужа, погибшего на войне в Афганистане. Монолог, который звучит в этот момент, вызвал широкий общественный резонанс. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить нашумевший спектакль на предмет оскорбления ветеранов.
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