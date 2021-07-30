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Боксёр Замковой вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

В бою за выход в решающий матч он сразится с представителем Кубы.

30 июля, 10:20
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российский боксёр Андрей Замковой вышел в полуфинал Олимпиады в Токио в весовой категории до 69 кг.

В четвертьфинале он единогласным решением судей победил Эскерхана Мадиева из Грузии и вышел в следующую стадию. Добавим, что Замковой таким образом принёс России как минимум бронзовую медаль.

Ещё один российский боксёр вышел в полуфинал Олимпиады в Токио и обеспечил минимум бронзу

Ещё один российский боксёр вышел в полуфинал Олимпиады в Токио и обеспечил минимум бронзу

В бою за выход в финал россиянин сразится с представителем Кубы Рониелем Иглесиасом. Встреча состоится 1 августа.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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