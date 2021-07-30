Боксёр Замковой вышел в полуфинал Олимпиады в Токио
В бою за выход в решающий матч он сразится с представителем Кубы.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российский боксёр Андрей Замковой вышел в полуфинал Олимпиады в Токио в весовой категории до 69 кг.
В четвертьфинале он единогласным решением судей победил Эскерхана Мадиева из Грузии и вышел в следующую стадию. Добавим, что Замковой таким образом принёс России как минимум бронзовую медаль.
В бою за выход в финал россиянин сразится с представителем Кубы Рониелем Иглесиасом. Встреча состоится 1 августа.
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