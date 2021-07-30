Боксёр Замковой вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

Российский боксёр Андрей Замковой вышел в полуфинал Олимпиады в Токио в весовой категории до 69 кг.

В четвертьфинале он единогласным решением судей победил Эскерхана Мадиева из Грузии и вышел в следующую стадию. Добавим, что Замковой таким образом принёс России как минимум бронзовую медаль.