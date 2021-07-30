Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал российским спортсменам, выступающим на Олимпиаде в Токио, не обращать внимания на негативные высказывания, которые в последние дни исходят от ряда атлетов.

"Нашим ребятам нужно получать медали, предпочтительно золотые. И не обращать внимания на это всё... Медалисты вне критики", — сказал представитель Кремля, отметив, что в Москве поддерживают наших спортсменов.

Напомним, ранее американская гребчиха Меган Калмо заявила, что ей "противно смотреть" на успехи сборной России на Олимпиаде в Токио. Стоит уточнить, что американка недовольна успехом Василисы Степановой и Елены Орябинской, завоевавших серебро в соревновании двоек в академической гребле. Сама Калмо вместе с напарницей Трейси Эйссер не попала в решающий финал.