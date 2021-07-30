"Медалисты вне критики": Песков посоветовал российским олимпийцам не обращать внимания на негативные высказывания
Накануне спорными заявлениями отметилась американская гребчиха Меган Калмо, а сегодня чуть не разразился скандал из-за слов американского пловца Райана Мёрфи.
Фото © ТАСС/EPA/HOW HWEE YOUNG
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал российским спортсменам, выступающим на Олимпиаде в Токио, не обращать внимания на негативные высказывания, которые в последние дни исходят от ряда атлетов.
"Нашим ребятам нужно получать медали, предпочтительно золотые. И не обращать внимания на это всё... Медалисты вне критики", — сказал представитель Кремля, отметив, что в Москве поддерживают наших спортсменов.
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Напомним, ранее американская гребчиха Меган Калмо заявила, что ей "противно смотреть" на успехи сборной России на Олимпиаде в Токио. Стоит уточнить, что американка недовольна успехом Василисы Степановой и Елены Орябинской, завоевавших серебро в соревновании двоек в академической гребле. Сама Калмо вместе с напарницей Трейси Эйссер не попала в решающий финал.
Позже чуть не разразился скандал из-за слов американского пловца Райана Мёрфи, который заявил о "нечистом" заплыве, в котором он проиграл россиянину Евгению Рылову. Однако позже сам Рылов пояснил, что возникло недопонимание и оба спортсмена не имеют претензий друг к другу.
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