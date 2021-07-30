Теннисисты Павлюченкова и Рублёв вышли в финал Олимпиады в Токио

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв вышли в финал Олимпиады в Токио в смешанном разряде.

В полуфинале они на чемпионском тай-брейке победили представителей Австралии Эшли Барти и Джона Пирса со счётом 5:7, 6:4, 13:11.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. За это время наши теннисисты исполнили восемь эйсов, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из трёх, дважды отдав соперникам свою подачу.