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Теннисисты Павлюченкова и Рублёв вышли в финал Олимпиады в Токио

Позднее в другом полуфинале ещё один российский дуэт в составе Елены Весниной и Аслана Карацева сыграет с представителями Сербии Ниной Стоянович и Новаком Джоковичем.

30 июля, 09:57
<p>Фото © Clive Brunskill / Getty Images</p>

Фото © Clive Brunskill / Getty Images

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв вышли в финал Олимпиады в Токио в смешанном разряде.

В полуфинале они на чемпионском тай-брейке победили представителей Австралии Эшли Барти и Джона Пирса со счётом 5:7, 6:4, 13:11.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. За это время наши теннисисты исполнили восемь эйсов, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из трёх, дважды отдав соперникам свою подачу.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Позднее в другом полуфинале ещё один российский дуэт в составе Елены Весниной и Аслана Карацева сыграет с представителями Сербии Ниной Стоянович и Новаком Джоковичем.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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