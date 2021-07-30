В Японии третий день подряд обновляется суточный максимум заражений ковидом

В Японии, где проходят летние Олимпийские игры, уже третий день подряд обновляется максимум по выявленным за сутки новым случаям коронавируса. По данным властей, за прошедшие 24 часа инфекция подтвердилась у 10 743 человек.

Согласно данным японского телеканала NHK, это больше, чем в среду (9576) и четверг (10 699), и является новым антирекордом.