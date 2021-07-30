В Японии третий день подряд обновляется суточный максимум заражений ковидом
На этой неделе антирекорды также фиксируются в олимпийском Токио, где выявляется свыше трёх тысяч заражённых.
Фото © ТАСС / AP Photo / Kantaro Komiya
В Японии, где проходят летние Олимпийские игры, уже третий день подряд обновляется максимум по выявленным за сутки новым случаям коронавируса. По данным властей, за прошедшие 24 часа инфекция подтвердилась у 10 743 человек.
Согласно данным японского телеканала NHK, это больше, чем в среду (9576) и четверг (10 699), и является новым антирекордом.
Напомним, суточные максимумы также обновляются и в олимпийском Токио. Так, 27 июля выявили 2848 заражённых, но после этого цифры только росли. Накануне в префектуре ковид подтвердился у 3300 жителей, но рекордным является четверг, когда зарегистрировали 3865 случаев заражения.
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