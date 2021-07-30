Первая ракетка мира Джокович не вышел в финал Олимпийских игр в Токио

Первая ракетка мира — серб Новак Джокович не смог пробиться в финал Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде.

За шаг до главной игры турнира он уступил немцу Александру Звереву 1:6, 6:3, 6:1. Отметим, что матч продолжался чуть больше двух часов.

Соперником Зверева в битве за золото станет наш теннисист Карен Хачанов. При этом Джокович ещё сохраняет шансы на то, чтобы уехать из Токио олимпийским чемпионом, если пробьётся в финал в миксте.