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Первая ракетка мира Джокович не вышел в финал Олимпийских игр в Токио

Впрочем, он ещё может завоевать золотую медаль, если выйдет в решающий матч в миксте.

30 июля, 10:16
<p>Фото © Clive Brunskill / Getty Images</p>

Фото © Clive Brunskill / Getty Images

Первая ракетка мира — серб Новак Джокович не смог пробиться в финал Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде.

За шаг до главной игры турнира он уступил немцу Александру Звереву 1:6, 6:3, 6:1. Отметим, что матч продолжался чуть больше двух часов.

Теннисист Хачанов вышел в финал Олимпиады в Токио

Теннисист Хачанов вышел в финал Олимпиады в Токио

Соперником Зверева в битве за золото станет наш теннисист Карен Хачанов. При этом Джокович ещё сохраняет шансы на то, чтобы уехать из Токио олимпийским чемпионом, если пробьётся в финал в миксте.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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