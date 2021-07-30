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Американцы впервые за 101 год не выиграли ни одной медали в теннисе на Олимпиаде

В последний раз подобное произошло на Играх 1920 года в бельгийском Антверпене.

30 июля, 10:25
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Seth Wenig</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Seth Wenig

Теннисисты из США остались без медалей по итогам теннисного турнира на Олимпиаде в Токио. Это произошло впервые за 101 год.

В последний раз американские теннисисты остались без наград на Олимпиаде в 1920 году, когда Игры проходили в бельгийском Антверпене.

Последней надеждой американцев оставались Остин Крайчек и Теннис Сандгрен. Они уступили Маркусу Даниэллу и Майклу Винусу из Новой Зеландии в матче за бронзовые награды в мужском парном разряде — 6:7 (3:7), 2:6.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

На семи Олимпиадах из восьми предыдущих теннисисты из США выигрывали минимум одно золото и минимум две награды. Исключением стали Игры в Афинах в 2004 году, на которых только Марди Фиш завоевал серебряную медаль.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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