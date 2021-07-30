Американцы впервые за 101 год не выиграли ни одной медали в теннисе на Олимпиаде
В последний раз подобное произошло на Играх 1920 года в бельгийском Антверпене.
Фото © ТАСС / AP Photo / Seth Wenig
Теннисисты из США остались без медалей по итогам теннисного турнира на Олимпиаде в Токио. Это произошло впервые за 101 год.
В последний раз американские теннисисты остались без наград на Олимпиаде в 1920 году, когда Игры проходили в бельгийском Антверпене.
Последней надеждой американцев оставались Остин Крайчек и Теннис Сандгрен. Они уступили Маркусу Даниэллу и Майклу Винусу из Новой Зеландии в матче за бронзовые награды в мужском парном разряде — 6:7 (3:7), 2:6.
На семи Олимпиадах из восьми предыдущих теннисисты из США выигрывали минимум одно золото и минимум две награды. Исключением стали Игры в Афинах в 2004 году, на которых только Марди Фиш завоевал серебряную медаль.
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