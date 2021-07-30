Песков назвал получившую травму рапиристку Марту Мартьянову настоящим героем

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил героизм российской спортсменки Марты Мартьяновой, ставшей олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах. Как ранее сообщал Лайф, в финале соревнований на Олимпиаде в Токио она подвернула ногу, но сумела продолжить выступление, а после церемонии награждения покинула арену в инвалидной коляске.

"Хочется еще раз отметить наших олимпийских медалистов, чемпионов, и, конечно, прежде всего сегодня это Марта Мартьянова. Вот это настоящая девушка-герой, которая дала своей команде шанс получить золотую медаль, несмотря на травму. Такими нужно гордиться", — сказал журналистам в пятницу представитель Кремля.