Песков назвал получившую травму рапиристку Марту Мартьянову настоящим героем
В финале соревнований на Олимпиаде в Токио она подвернула ногу, но сумела продолжить выступление.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил героизм российской спортсменки Марты Мартьяновой, ставшей олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах. Как ранее сообщал Лайф, в финале соревнований на Олимпиаде в Токио она подвернула ногу, но сумела продолжить выступление, а после церемонии награждения покинула арену в инвалидной коляске.
"Хочется еще раз отметить наших олимпийских медалистов, чемпионов, и, конечно, прежде всего сегодня это Марта Мартьянова. Вот это настоящая девушка-герой, которая дала своей команде шанс получить золотую медаль, несмотря на травму. Такими нужно гордиться", — сказал журналистам в пятницу представитель Кремля.
Напомним, что российские рапиристки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина стали победителями командного турнира по фехтованию на Олимпиаде в Токио. В финальном поединке россиянки не оставили шансов соперницам из Франции — 45:34.
К слову, не все рады успехам российских олимпийцев. К примеру, американская гребчиха Меган Калмо ранее заявила, что ей "противно смотреть" на успехи сборной России на Олимпиаде в Токио. Стоит уточнить, что американка недовольна успехом Василисы Степановой и Елены Орябинской, завоевавших серебро в соревновании двоек в академической гребле. Сама Калмо вместе с напарницей Трейси Эйссер не попала в решающий финал.
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