В Кремле не считают, что встреча Байдена и Тихановской отразится на ситуации в Белоруссии
Переговоры лидера США являются его суверенным делом и РФ не собирается в них вмешиваться, заметил Дмитрий Песков.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Встреча лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и президента США Джо Байдена не повлияет на ситуацию в Белоруссии. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
"Здесь вопрос один: кого представляет госпожа Тихановская. А с кем встречается президент США — это его суверенное право, не собираемся вмешиваться, это не наше дело", — сказал он.
Официальный представитель Кремля также отрицательно ответил на вопрос, влияют ли подобные встречи на ситуацию в Белоруссии.
Напомним, на неделе встречу с Тихановской провели и первые лица Госдепа США в лице замгоссекретаря по политическим делам Виктории Нуланд и советника американского Госдепа Дерека Чолле. Кроме того, на некоторое время к ним присоединился госсекретарь Энтони Блинкен. А 28 июля Тихановскую принял в Белом доме лично президент Джо Байден.
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