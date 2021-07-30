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В Кремле не считают, что встреча Байдена и Тихановской отразится на ситуации в Белоруссии

Переговоры лидера США являются его суверенным делом и РФ не собирается в них вмешиваться, заметил Дмитрий Песков.

30 июля, 10:15
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Встреча лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и президента США Джо Байдена не повлияет на ситуацию в Белоруссии. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

"Здесь вопрос один: кого представляет госпожа Тихановская. А с кем встречается президент США — это его суверенное право, не собираемся вмешиваться, это не наше дело", — сказал он.

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Официальный представитель Кремля также отрицательно ответил на вопрос, влияют ли подобные встречи на ситуацию в Белоруссии.

Напомним, на неделе встречу с Тихановской провели и первые лица Госдепа США в лице замгоссекретаря по политическим делам Виктории Нуланд и советника американского Госдепа Дерека Чолле. Кроме того, на некоторое время к ним присоединился госсекретарь Энтони Блинкен. А 28 июля Тихановскую принял в Белом доме лично президент Джо Байден.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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