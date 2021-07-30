Белоруссия не обращалась к Кремлю по поводу возможности размещения российских ВС
Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что готов пойти на этот шаг в случае угрозы для безопасности Союзного государства.
Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Власти Белоруссии не обращались к России по поводу возможности размещения в республике Вооружённых сил РФ. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Никаких обращений на этот счёт от Белоруссии не было. Вы знаете, что это возможно после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счёт существуют определённые законом процедуры, определённые законом полномочия", — уточнил он.
Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов разместить в республике российских военных, если это будет нужно для безопасности Союзного государства. Он подчеркнул, что сейчас в этом нет никакой необходимости. Лукашенко напомнил, что в острый период в августе прошлого года, когда, по его словам, "кто-то колебался, кто-то предал, кто-то под плинтус залез", в Белоруссии не были введены вооружённые силы "ни из России, ни из Украины, ни из других стран".
Напомним, что на днях Лукашенко предрёк третью мировую с участием России и Китая из-за действий Европы.
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