НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Белоруссия не обращалась к Кремлю по поводу возможности размещения российских ВС

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что готов пойти на этот шаг в случае угрозы для безопасности Союзного государства.

30 июля, 10:09
<p>Фото © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Власти Белоруссии не обращались к России по поводу возможности размещения в республике Вооружённых сил РФ. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Никаких обращений на этот счёт от Белоруссии не было. Вы знаете, что это возможно после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счёт существуют определённые законом процедуры, определённые законом полномочия",   уточнил он.

Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов разместить в республике российских военных, если это будет нужно для безопасности Союзного государства. Он подчеркнул, что сейчас в этом нет никакой необходимости. Лукашенко напомнил, что в острый период в августе прошлого года, когда, по его словам, "кто-то колебался, кто-то предал, кто-то под плинтус залез", в Белоруссии не были введены вооружённые силы "ни из России, ни из Украины, ни из других стран".

Печеньки от Байдена: Почему у Лукашенко не остаётся времени на манёвры для интеграции с Россией

Печеньки от Байдена: Почему у Лукашенко не остаётся времени на манёвры для интеграции с Россией

Напомним, что на днях Лукашенко предрёк третью мировую с участием России и Китая из-за действий Европы.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Лукашенко считает санкционную политику Запада желанием оставить белорусов без пенсий и зарплат

сегодня в 10:56

"Обращался к чиновникам": Песков оценил слова Лукашенко о провале белорусских олимпийцев

сегодня в 10:38

Дипломаты призвали отдыхающих в Турции россиян быть готовыми к эвакуации

сегодня в 10:42

Пловцы Колесников и Морозов вышли в полуфинал Олимпиады на дистанции 50 метров

сегодня в 10:54

В Сыктывкаре бывший муж из ревности убил владелицу фитнес-клуба, которая учила женщин "любить себя"

сегодня в 10:47

Новости партнеров

Layer 1