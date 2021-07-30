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Восстановление пострадавшей от наводнений инфраструктуры Крыма займёт около двух лет

По словам Сергея Аксёнова, расходы на эти работы закладываются в бюджете на 2021–2022 годы.

30 июля, 12:01
<p>Фото © <a href="https://82.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4504387#group=group-1&photo=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС по Республике Крым</a></p>

Фото © МЧС по Республике Крым

Восстановление повреждённой инфраструктуры Крыма из-за ливней и наводнений летом 2021 года займёт порядка двух лет. Такие данные озвучил глава республики Сергей Аксёнов.

"По домовладениям мы договорились, что компенсация будет выплачена быстро. А по инфраструктуре мы договорились в течение двух лет", — сказал он, уточнив, что расходы на данные работы закладываются в бюджете на 2021–2022 годы.

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Аксёнов отметил, что в местах, где технология строительства позволит восстановить всё быстро, не будет проблем ни с выделением денег, ни с нормативными актами, а всё остальное — технологические сроки. Глава региона добавил, что первичные меры поддержки в размере 10, 50 и 100 тысяч рублей уже выплачены практически полностью.

Кроме того, нормативная база для дополнительных выплат гражданам, чьи дома особенно сильно пострадали, а также порядок выплат подготовят к середине августа. Если же домовладение повреждено сильнее, чем можно компенсировать из федерального бюджета, будет использована практика по аналогии с Тулуном в Иркутской области — шесть тысяч рублей на квадратный метр квартиры, добавил Аксёнов.

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Напомним, нынешним летом на Крым обрушилось рекордное количество дождей. Первый мощный циклон произошёл в середине июня, это привело к подтоплению Керчи (восток полуострова). Затоплены оказались дороги, машины, дома. Вода проникла в больницу. На следующий день дождь добрался до Ялты: река Водопадная вышла из берегов и затопила город. Власти перекрыли центр для ликвидации последствий и эвакуировали жителей с затопленных участков. Было принято решение ввести режим ЧС. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, чего не было около ста лет. Тогда предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей.

Второй мощный циклон обрушился 4 июля на Бахчисарайский район на юго-западе полуострова. Там выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домов в трёх селах, расположенных по течению рек. Также сообщалось, что в селе Соколином Бахчисарайского района из-за сильнейшего ливня сошёл сель. В результате стихийного бедствия погибла женщина.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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