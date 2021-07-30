Восстановление пострадавшей от наводнений инфраструктуры Крыма займёт около двух лет

Восстановление повреждённой инфраструктуры Крыма из-за ливней и наводнений летом 2021 года займёт порядка двух лет. Такие данные озвучил глава республики Сергей Аксёнов.

"По домовладениям мы договорились, что компенсация будет выплачена быстро. А по инфраструктуре мы договорились в течение двух лет", — сказал он, уточнив, что расходы на данные работы закладываются в бюджете на 2021–2022 годы.

Аксёнов отметил, что в местах, где технология строительства позволит восстановить всё быстро, не будет проблем ни с выделением денег, ни с нормативными актами, а всё остальное — технологические сроки. Глава региона добавил, что первичные меры поддержки в размере 10, 50 и 100 тысяч рублей уже выплачены практически полностью.

Кроме того, нормативная база для дополнительных выплат гражданам, чьи дома особенно сильно пострадали, а также порядок выплат подготовят к середине августа. Если же домовладение повреждено сильнее, чем можно компенсировать из федерального бюджета, будет использована практика по аналогии с Тулуном в Иркутской области — шесть тысяч рублей на квадратный метр квартиры, добавил Аксёнов.

Напомним, нынешним летом на Крым обрушилось рекордное количество дождей. Первый мощный циклон произошёл в середине июня, это привело к подтоплению Керчи (восток полуострова). Затоплены оказались дороги, машины, дома. Вода проникла в больницу. На следующий день дождь добрался до Ялты: река Водопадная вышла из берегов и затопила город. Власти перекрыли центр для ликвидации последствий и эвакуировали жителей с затопленных участков. Было принято решение ввести режим ЧС. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, чего не было около ста лет. Тогда предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей.