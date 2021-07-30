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Экс-замдиректора Росгвардии Милейко приговорили к шести годам колонии за мошенничество

Кроме того, суд лишил его звания "генерал-лейтенант запаса" и назначил штраф в размере 600 тысяч рублей.

30 июля, 11:45
<p>Сергей Милейко. Фото © <a href="https://rosguard.gov.ru/ru/page/AjaxPartial/milejko-sergej-ivanovich" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Росгвардия </a></p>

Сергей Милейко. Фото © Росгвардия

Бывший заместитель директора Росгвардии Сергей Милейко приговорён к шести годам колонии общего режима за мошенничество при получении квартиры. Такое решение принял Реутовский гарнизонный военный суд.

"Признать Милейко Сергея Ивановича виновным в организации мошенничества в особо крупном размере и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", сказал судья Артём Филимонов, его слова передаёт ТАСC.

В качестве дополнительного наказания Милейко лишён воинского звания "генерал-лейтенант запаса", также он должен выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. Согласно приговору, подсудимый нанёс ущерб управлению Росимущества на сумму 9,967 миллиона рублей. Используя служебное положение, Милейко совершил хищение и приобретение чужого имущества в особо крупном размере.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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