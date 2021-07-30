Экс-замдиректора Росгвардии Милейко приговорили к шести годам колонии за мошенничество

Бывший заместитель директора Росгвардии Сергей Милейко приговорён к шести годам колонии общего режима за мошенничество при получении квартиры. Такое решение принял Реутовский гарнизонный военный суд.

"Признать Милейко Сергея Ивановича виновным в организации мошенничества в особо крупном размере и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — сказал судья Артём Филимонов, его слова передаёт ТАСC.