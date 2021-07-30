Экс-замдиректора Росгвардии Милейко приговорили к шести годам колонии за мошенничество
Кроме того, суд лишил его звания "генерал-лейтенант запаса" и назначил штраф в размере 600 тысяч рублей.
Сергей Милейко. Фото © Росгвардия
Бывший заместитель директора Росгвардии Сергей Милейко приговорён к шести годам колонии общего режима за мошенничество при получении квартиры. Такое решение принял Реутовский гарнизонный военный суд.
"Признать Милейко Сергея Ивановича виновным в организации мошенничества в особо крупном размере и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — сказал судья Артём Филимонов, его слова передаёт ТАСC.
В качестве дополнительного наказания Милейко лишён воинского звания "генерал-лейтенант запаса", также он должен выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. Согласно приговору, подсудимый нанёс ущерб управлению Росимущества на сумму 9,967 миллиона рублей. Используя служебное положение, Милейко совершил хищение и приобретение чужого имущества в особо крупном размере.
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