Российские шпажисты взяли серебро в командных соревнованиях на Олимпиаде

Мужская сборная России по фехтованию на шпагах заняла второе место в командном турнире на Олимпиаде в Токио.

В решающем матче Сергей Бида, Сергей Ходос, Павел Сухов и Никита Глазков уступили хозяевам стартов — японцам (36:45). По ходу встречи наши спортсмены пытались догнать соперников, однако ушедшие со старта в небольшой отрыв японцы сохраняли комфортный задел. Бронзу завоевала сборная Южной Кореи, которая была сильнее команды Китая.