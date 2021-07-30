Российские шпажисты взяли серебро в командных соревнованиях на Олимпиаде
Днём ранее невероятную по накалу страстей победу одержали наши рапиристки, которые были сильнее команды Франции.
Фото © ОКР
Мужская сборная России по фехтованию на шпагах заняла второе место в командном турнире на Олимпиаде в Токио.
В решающем матче Сергей Бида, Сергей Ходос, Павел Сухов и Никита Глазков уступили хозяевам стартов — японцам (36:45). По ходу встречи наши спортсмены пытались догнать соперников, однако ушедшие со старта в небольшой отрыв японцы сохраняли комфортный задел. Бронзу завоевала сборная Южной Кореи, которая была сильнее команды Китая.
Теперь в копилке нашей сборной 34 медали разного достоинства: 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых.
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