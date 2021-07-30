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Российские шпажисты взяли серебро в командных соревнованиях на Олимпиаде

Днём ранее невероятную по накалу страстей победу одержали наши рапиристки, которые были сильнее команды Франции.

30 июля, 11:28
<p>Фото © ОКР</p>

Фото © ОКР

Мужская сборная России по фехтованию на шпагах заняла второе место в командном турнире на Олимпиаде в Токио.

В решающем матче Сергей Бида, Сергей Ходос, Павел Сухов и Никита Глазков уступили хозяевам стартов — японцам (36:45). По ходу встречи наши спортсмены пытались догнать соперников, однако ушедшие со старта в небольшой отрыв японцы сохраняли комфортный задел. Бронзу завоевала сборная Южной Кореи, которая была сильнее команды Китая.

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Теперь в копилке нашей сборной 34 медали разного достоинства: 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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