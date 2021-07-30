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"Обращался к чиновникам": Песков оценил слова Лукашенко о провале белорусских олимпийцев

По словам представителя Кремля, речь шла о тех, кто в Токио "занимается туризмом".

30 июля, 10:38
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о провале на Олимпиаде в Токио, обращался к спортивным чиновникам, а не к спортсменам. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Говорил он о том случае, когда чиновники, те, которые сопровождают настоящих спортсменов, просто занимаются туризмом в то время, как спортсмены, как наша Мартьянова, которые не только себя не жалеют, здоровья не жалеют", — сказал пресс-секретарь.

"Потому что не голодные": Лукашенко недоволен провалом белорусских олимпийцев в Токио

"Потому что не голодные": Лукашенко недоволен провалом белорусских олимпийцев в Токио

Песков ещё подчеркнул, что слова белорусского президента относились к чиновникам, а не к самим олимпийцам. И это большая разница, добавил он.

Ранее Дмитрий Песков посоветовал российским спортсменам, выступающим на Олимпиаде в Токио, не обращать внимания на негативные высказывания, которые в последние дни исходят от ряда атлетов. По его словам, ребятам нужно получать медали, предпочтительно золотые.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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