"Обращался к чиновникам": Песков оценил слова Лукашенко о провале белорусских олимпийцев
По словам представителя Кремля, речь шла о тех, кто в Токио "занимается туризмом".
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о провале на Олимпиаде в Токио, обращался к спортивным чиновникам, а не к спортсменам. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Говорил он о том случае, когда чиновники, те, которые сопровождают настоящих спортсменов, просто занимаются туризмом в то время, как спортсмены, как наша Мартьянова, которые не только себя не жалеют, здоровья не жалеют", — сказал пресс-секретарь.
Песков ещё подчеркнул, что слова белорусского президента относились к чиновникам, а не к самим олимпийцам. И это большая разница, добавил он.
Ранее Дмитрий Песков посоветовал российским спортсменам, выступающим на Олимпиаде в Токио, не обращать внимания на негативные высказывания, которые в последние дни исходят от ряда атлетов. По его словам, ребятам нужно получать медали, предпочтительно золотые.
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