Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о провале на Олимпиаде в Токио, обращался к спортивным чиновникам, а не к спортсменам. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Говорил он о том случае, когда чиновники, те, которые сопровождают настоящих спортсменов, просто занимаются туризмом в то время, как спортсмены, как наша Мартьянова, которые не только себя не жалеют, здоровья не жалеют", — сказал пресс-секретарь.

Песков ещё подчеркнул, что слова белорусского президента относились к чиновникам, а не к самим олимпийцам. И это большая разница, добавил он.