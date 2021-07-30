Женская сборная России по водному поло гарантировала себе участие в четвертьфинале на Олимпиаде

Женская сборная России по водному поло досрочно пробилась в четвертьфинал Олимпиады в Токио.

Об этом стало известно после победы венгерской команды над японками на групповом этапе со счётом 17:13.

Этот результат гарантирует сборной России место не ниже четвёртого в группе B. Сейчас наши ватерполистки с тремя набранными очками в трёх матчах (победа, ничья и поражение) идут на третьей позиции.