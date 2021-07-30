Женская сборная России по водному поло гарантировала себе участие в четвертьфинале на Олимпиаде
Последний матч группового раунда с Японией уже не будет иметь турнирного значения.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Женская сборная России по водному поло досрочно пробилась в четвертьфинал Олимпиады в Токио.
Об этом стало известно после победы венгерской команды над японками на групповом этапе со счётом 17:13.
Этот результат гарантирует сборной России место не ниже четвёртого в группе B. Сейчас наши ватерполистки с тремя набранными очками в трёх матчах (победа, ничья и поражение) идут на третьей позиции.
Заключительный матч в группе против Японии, который состоится в воскресенье, 1 августа, уже не будет иметь турнирного значения.
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