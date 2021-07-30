Пловцы Колесников и Морозов вышли в полуфинал Олимпиады на дистанции 50 метров
Решающий заплыв в этом виде программы запланирован на воскресенье, 1 августа.
Климент Колесников. Фото © ОКР
Российские пловцы Климент Колесников и Владимир Морозов вышли в полуфинал на дистанции 50 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио.
В предварительном заплыве Колесников показал десятый результат (21,88 секунды). Морозов стал 12-м (21,92 секунды). Лучшее время — у американца Калеба Дрессела (21,32).
Колесников на Играх в японской столице уже завоевал две медали. Он стал вторым в плавании на 100 метров на спине и третьим на этой дистанции вольным стилем.
Полуфинальные заплывы на 50-метровке пройдут в субботу, 31 июля. Медали в этом виде программы будут разыграны в воскресенье, 1 августа.
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