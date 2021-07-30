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Пловцы Колесников и Морозов вышли в полуфинал Олимпиады на дистанции 50 метров

Решающий заплыв в этом виде программы запланирован на воскресенье, 1 августа.

30 июля, 10:54
<p>Климент Колесников. Фото © ОКР</p>

Климент Колесников. Фото © ОКР

Российские пловцы Климент Колесников и Владимир Морозов вышли в полуфинал на дистанции 50 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио.

В предварительном заплыве Колесников показал десятый результат (21,88 секунды). Морозов стал 12-м (21,92 секунды). Лучшее время — у американца Калеба Дрессела (21,32).

Колесников на Играх в японской столице уже завоевал две медали. Он стал вторым в плавании на 100 метров на спине и третьим на этой дистанции вольным стилем.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

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Полуфинальные заплывы на 50-метровке пройдут в субботу, 31 июля. Медали в этом виде программы будут разыграны в воскресенье, 1 августа.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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