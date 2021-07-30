Пловцы Колесников и Морозов вышли в полуфинал Олимпиады на дистанции 50 метров

Российские пловцы Климент Колесников и Владимир Морозов вышли в полуфинал на дистанции 50 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио.

В предварительном заплыве Колесников показал десятый результат (21,88 секунды). Морозов стал 12-м (21,92 секунды). Лучшее время — у американца Калеба Дрессела (21,32).

Колесников на Играх в японской столице уже завоевал две медали. Он стал вторым в плавании на 100 метров на спине и третьим на этой дистанции вольным стилем.