Под Азовским морем добыли первую партию пресной воды

Из источников под Азовским морем добыли пресную воду, сейчас её проверяют на качество, результаты будут получены к концу сентября. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Могу сказать, что мы нашли воду на глубине 100 метров, качество её [сейчас исследуется]. Вчера-сегодня забрали, отправили в Москву, чтобы узнать, что это за вода. Что вода там есть — это точно. Второй вопрос — в каком объёме", — сказал он.

Хуснуллин отметил, что до конца сентября в этом месте будет пробурено ещё несколько скважин для изучения объёма запасов. По его словам, в водохранилищах Крыма сейчас есть достаточное количество воды, чтобы жители чувствовали себя спокойно. На ближайшие два года эта проблема решена, подчеркнул вице-премьер.