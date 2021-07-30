Под Азовским морем добыли первую партию пресной воды
По словам Марата Хуснуллина, в Крыму сейчас есть достаточный запас, поэтому на ближайшие два года эта проблема решена.
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Из источников под Азовским морем добыли пресную воду, сейчас её проверяют на качество, результаты будут получены к концу сентября. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Могу сказать, что мы нашли воду на глубине 100 метров, качество её [сейчас исследуется]. Вчера-сегодня забрали, отправили в Москву, чтобы узнать, что это за вода. Что вода там есть — это точно. Второй вопрос — в каком объёме", — сказал он.
Хуснуллин отметил, что до конца сентября в этом месте будет пробурено ещё несколько скважин для изучения объёма запасов. По его словам, в водохранилищах Крыма сейчас есть достаточное количество воды, чтобы жители чувствовали себя спокойно. На ближайшие два года эта проблема решена, подчеркнул вице-премьер.
Ранее Лайф рассказывал, что в Крыму отказались от помощи Украины в вопросе снятия водной блокады. Власти региона опасаются, что вода из Незалежной может быть отравлена или её подача вновь прекратится. Также на полуострове решили привлечь к уголовной ответственности всех организаторов водной блокады. По предварительным подсчётам, сумма ущерба от этих действий составила почти полтора триллиона рублей.
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