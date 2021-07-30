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Под Азовским морем добыли первую партию пресной воды

По словам Марата Хуснуллина, в Крыму сейчас есть достаточный запас, поэтому на ближайшие два года эта проблема решена.

30 июля, 11:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Из источников под Азовским морем добыли пресную воду, сейчас её проверяют на качество, результаты будут получены к концу сентября. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Могу сказать, что мы нашли воду на глубине 100 метров, качество её [сейчас исследуется]. Вчера-сегодня забрали, отправили в Москву, чтобы узнать, что это за вода. Что вода там есть — это точно. Второй вопрос — в каком объёме", сказал он.

Хуснуллин отметил, что до конца сентября в этом месте будет пробурено ещё несколько скважин для изучения объёма запасов. По его словам, в водохранилищах Крыма сейчас есть достаточное количество воды, чтобы жители чувствовали себя спокойно. На ближайшие два года эта проблема решена, подчеркнул вице-премьер.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Крыму отказались от помощи Украины в вопросе снятия водной блокады. Власти региона опасаются, что вода из Незалежной может быть отравлена или её подача вновь прекратится. Также на полуострове решили привлечь к уголовной ответственности всех организаторов водной блокады. По предварительным подсчётам, сумма ущерба от этих действий составила почти полтора триллиона рублей.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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