В Казани задержали сооснователя финансовой пирамиды Finiko

Один из основателей финансовой организации Finiko Кирилл Доронин задержан полицией в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Уже сегодня, 30 июля, Вахитовский районный суд рассмотрит вопрос об избрании Доронину меры пресечения по уголовному делу, которое было возбуждено ещё 7 декабря 2020 года.

В июле в правоохранительные органы вкладчики пожаловались на то, что не могут вывести свои денежные средства из личного кабинета, а их аккаунты оказались недоступны. В полиции получили около сотни заявлений от обманутых граждан, суммы ущерба варьировались от 100 тысяч до 10 миллионов рублей.