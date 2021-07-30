В Казани задержали сооснователя финансовой пирамиды Finiko
В полиции получили около сотни заявлений от обманутых граждан, суммы ущерба варьировались от 100 тысяч до 10 миллионов рублей.
Сооснователь Finiko Кирилл Доронин. Фото © Соцсети
Один из основателей финансовой организации Finiko Кирилл Доронин задержан полицией в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Уже сегодня, 30 июля, Вахитовский районный суд рассмотрит вопрос об избрании Доронину меры пресечения по уголовному делу, которое было возбуждено ещё 7 декабря 2020 года.
В июле в правоохранительные органы вкладчики пожаловались на то, что не могут вывести свои денежные средства из личного кабинета, а их аккаунты оказались недоступны. В полиции получили около сотни заявлений от обманутых граждан, суммы ущерба варьировались от 100 тысяч до 10 миллионов рублей.
А ранее Лайф рассказывал, что в Москве задержали организаторов финансовой пирамиды, похитивших свыше 460 миллионов рублей. Заявления о мошенничестве в полицию подали более 120 человек. По словам граждан, они вложили деньги в некую микрофинансовую организацию, находящуюся в Печатниковом переулке, с обещанием ежемесячных выплат в размере 17–24% от пая.
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