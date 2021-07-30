НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Казани задержали сооснователя финансовой пирамиды Finiko

В полиции получили около сотни заявлений от обманутых граждан, суммы ущерба варьировались от 100 тысяч до 10 миллионов рублей.

30 июля, 11:26
<p>Сооснователь Finiko Кирилл Доронин. Фото © Соцсети</p>

Сооснователь Finiko Кирилл Доронин. Фото © Соцсети

Один из основателей финансовой организации Finiko Кирилл Доронин задержан полицией в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Уже сегодня, 30 июля, Вахитовский районный суд рассмотрит вопрос об избрании Доронину меры пресечения по уголовному делу, которое было возбуждено ещё 7 декабря 2020 года.

В Центробанке объяснили, почему россияне часто попадают в финансовые пирамиды

В Центробанке объяснили, почему россияне часто попадают в финансовые пирамиды

В июле в правоохранительные органы вкладчики пожаловались на то, что не могут вывести свои денежные средства из личного кабинета, а их аккаунты оказались недоступны. В полиции получили около сотни заявлений от обманутых граждан, суммы ущерба варьировались от 100 тысяч до 10 миллионов рублей.

А ранее Лайф рассказывал, что в Москве задержали организаторов финансовой пирамиды, похитивших свыше 460 миллионов рублей. Заявления о мошенничестве в полицию подали более 120 человек. По словам граждан, они вложили деньги в некую микрофинансовую организацию, находящуюся в Печатниковом переулке, с обещанием ежемесячных выплат в размере 17–24% от пая.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Депутат Госсовета Татарстана объяснил сравнение непривитых россиян с баранами

27 июля, 10:49

На Урале закладчицу скрутили на глазах у маленькой дочери

28 июля, 13:25

Губернатор Никитин назвал массовую вакцинацию вопросом жизни и смерти

сегодня в 12:24

Эксперт объяснил политическими мотивами слова Лукашенко о размещении российских ВС

сегодня в 12:30

"Иногда они даже кричали": Биограф Меркель рассказал о её эмоциональных телефонных "дуэлях" с Путиным

сегодня в 12:29

Новости партнеров

Layer 1