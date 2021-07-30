Попова рассказала о рекордных сроках снижения заболеваемости ковидом в Московском регионе

Московский регион справился с подъёмом заболеваемости коронавирусом за четыре недели, это лучший результат за всю пандемию. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы видим снижение, и хочу отметить, что Московский регион справился с этим подъёмом за четыре недели. Это лучший результат за весь период пандемии, когда столь большой регион, огромная агломерация успешно справилась с подъёмом", — сказала она.

Попова добавила, что сегодня наблюдается стабилизация ситуации и снижение заболеваемости. Однако в целом по стране обстановка остаётся напряжённой. По её словам, чтобы избежать очередного роста осенью, нужно ускорить вакцинацию.