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Попова рассказала о рекордных сроках снижения заболеваемости ковидом в Московском регионе

Однако в целом по стране обстановка остаётся напряжённой, заметила глава Роспотребнадзора.

30 июля, 11:15

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Московский регион справился с подъёмом заболеваемости коронавирусом за четыре недели, это лучший результат за всю пандемию. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы видим снижение, и хочу отметить, что Московский регион справился с этим подъёмом за четыре недели. Это лучший результат за весь период пандемии, когда столь большой регион, огромная агломерация успешно справилась с подъёмом", — сказала она.

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Попова добавила, что сегодня наблюдается стабилизация ситуации и снижение заболеваемости. Однако в целом по стране обстановка остаётся напряжённой. По её словам, чтобы избежать очередного роста осенью, нужно ускорить вакцинацию.

Ранее Сергей Собянин заявил об отмене обязательного ношения перчаток в Москве, однако маски по-прежнему необходимо использовать, так как это важнейший барьер на пути распространения коронавируса.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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