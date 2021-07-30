СМИ: Мурашко согласился пересмотреть размер компенсации за осложнения после прививки
Это единовременное пособие не индексировалось с 2000 года, сейчас оно составляет 10 тысяч рублей.
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко согласился с необходимостью пересмотреть размер компенсации, которую выплачивают россиянам, ставшим инвалидами вследствие прививки. Об этом сообщает РБК. Сейчас это пособие составляет 10 тысяч рублей, с 2000 года оно не индексировалось.
"Считаем целесообразным пересмотр размера указанного государственного единовременного пособия", — цитирует издание ответ Мурашко депутату Госдумы Федоту Тумусову, который ранее направил в Минздрав письмо с инициативой ввести страхование жизни и здоровья каждого привившегося на 10 миллионов рублей.
Тумусов объяснил РБК своё предложение так: "Если прививка безопасна, то государство ничего не потеряет, а людей убедит".
А ранее Михаил Мурашко рассказал, что итоговые результаты клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник V" будут готовы уже к октябрю, а "Ковивака" — к Новому году.
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