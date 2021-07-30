СМИ: Мурашко согласился пересмотреть размер компенсации за осложнения после прививки

Министр здравоохранения Михаил Мурашко согласился с необходимостью пересмотреть размер компенсации, которую выплачивают россиянам, ставшим инвалидами вследствие прививки. Об этом сообщает РБК. Сейчас это пособие составляет 10 тысяч рублей, с 2000 года оно не индексировалось.

"Считаем целесообразным пересмотр размера указанного государственного единовременного пособия", — цитирует издание ответ Мурашко депутату Госдумы Федоту Тумусову, который ранее направил в Минздрав письмо с инициативой ввести страхование жизни и здоровья каждого привившегося на 10 миллионов рублей.

Тумусов объяснил РБК своё предложение так: "Если прививка безопасна, то государство ничего не потеряет, а людей убедит".