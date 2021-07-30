Три четверти сотрудников Департамента культуры Москвы привились от ковида
Согласно указу главного санитарного врача столицы, полный курс вакцинации должен быть завершён до 15 августа.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей
Вакцинацию от ковида прошли три четверти сотрудников Департамента культуры и 69% работников подведомственных учреждений Москвы. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"69 процентов сотрудников Департамента культуры города Москвы и подведомственных ему учреждений прошли вакцинацию от CoViD-19. В самом Департаменте привились 75 процентов работников", — сказано в сообщении на сайте правительства столицы.
В оперштабе также напомнили, что, согласно указу главного санитарного врача, 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти, должны пройти полный курс вакцинации до 15 августа.
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что почти 88 процентов сотрудников коммунальных служб Москвы прошли вакцинацию от ковида. Оставшаяся часть переболела менее полугода назад или имеет соответствующие медицинские отводы.
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