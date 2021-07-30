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Три четверти сотрудников Департамента культуры Москвы привились от ковида

Согласно указу главного санитарного врача столицы, полный курс вакцинации должен быть завершён до 15 августа.

30 июля, 10:46
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей

Вакцинацию от ковида прошли три четверти сотрудников Департамента культуры и 69% работников подведомственных учреждений Москвы. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"69 процентов сотрудников Департамента культуры города Москвы и подведомственных ему учреждений прошли вакцинацию от CoViD-19. В самом Департаменте привились 75 процентов работников", — сказано в сообщении на сайте правительства столицы.

В оперштабе также напомнили, что, согласно указу главного санитарного врача, 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти, должны пройти полный курс вакцинации до 15 августа.

71% госслужащих Правительства Москвы привились от коронавируса

71% госслужащих Правительства Москвы привились от коронавируса

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что почти 88 процентов сотрудников коммунальных служб Москвы прошли вакцинацию от ковида. Оставшаяся часть переболела менее полугода назад или имеет соответствующие медицинские отводы.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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