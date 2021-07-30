Три четверти сотрудников Департамента культуры Москвы привились от ковида

Вакцинацию от ковида прошли три четверти сотрудников Департамента культуры и 69% работников подведомственных учреждений Москвы. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"69 процентов сотрудников Департамента культуры города Москвы и подведомственных ему учреждений прошли вакцинацию от CoViD-19. В самом Департаменте привились 75 процентов работников", — сказано в сообщении на сайте правительства столицы.

В оперштабе также напомнили, что, согласно указу главного санитарного врача, 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти, должны пройти полный курс вакцинации до 15 августа.