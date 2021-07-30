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Лукашенко считает санкционную политику Запада желанием оставить белорусов без пенсий и зарплат

Глава государства уверен, что поэтапное введение ограничительных мер идёт для того, чтобы нащупать "болевые точки" страны.

30 июля, 10:56
<p>Фото © Stringer / Anadolu Agency / Getty Images</p>

Фото © Stringer / Anadolu Agency / Getty Images

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад хочет оставить жителей республики без пенсий и зарплат, спровоцировав недовольство властями страны. Слова главы государства приводит БелТА.

"С таким размахом ограничительных мер мы ещё не сталкивались, хотя мы это не драматизируем. Но главная цель [Запада] оставить народ без пенсий, зарплат, пособий, образования, медицинского обслуживания и вызвать недовольство белорусов", — заявил Лукашенко.

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По словам президента, поэтапное введение санкций идёт для того, чтобы нащупать "болевые точки" Белоруссии. Главные удары идут по экспортным отраслям экономики, таким как нефтехимия, машиностроение, калийная отрасль и прочее, заметил он. Западные страны, по мнению Лукашенко, целятся в основу модели развития страны, то есть в социальное государство, однако именно традиционный уклад жизни и обеспечивает особую защиту граждан от санкций, считает президент.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что США планируют введение новых санкций против Белоруссии. При этом в администрации американского президента пока не называют какие-либо конкретные сроки введения ограничительных мер.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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