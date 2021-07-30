Лукашенко считает санкционную политику Запада желанием оставить белорусов без пенсий и зарплат

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад хочет оставить жителей республики без пенсий и зарплат, спровоцировав недовольство властями страны. Слова главы государства приводит БелТА.

"С таким размахом ограничительных мер мы ещё не сталкивались, хотя мы это не драматизируем. Но главная цель [Запада] — оставить народ без пенсий, зарплат, пособий, образования, медицинского обслуживания и вызвать недовольство белорусов", — заявил Лукашенко.

По словам президента, поэтапное введение санкций идёт для того, чтобы нащупать "болевые точки" Белоруссии. Главные удары идут по экспортным отраслям экономики, таким как нефтехимия, машиностроение, калийная отрасль и прочее, заметил он. Западные страны, по мнению Лукашенко, целятся в основу модели развития страны, то есть в социальное государство, однако именно традиционный уклад жизни и обеспечивает особую защиту граждан от санкций, считает президент.