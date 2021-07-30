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Регистрация новой российской вакцины "Эпиваккорона-Н" может состояться в августе

Гендиректор центра "Вектор" заявил, что промежуточный этап двукратной схемы вакцинации завершён.

30 июля, 11:04
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Новую вакцину "Эпиваккорона-Н", разработанную новосибирским центром "Вектор", могут зарегистрировать в России уже в августе, сообщил гендиректор организации Ринат Максютов.

"На сегодня промежуточный этап двукратной схемы вакцинации завершён, и документы поданы в Минздрав на регистрацию вакцины. В августе мы рассчитываем зарегистрировать вакцину "Эпиваккорона-Н" по двукратной схеме применения", — сказал он.

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По словам Максютова, клинические испытания препарата проходят с 16 апреля, в них участвует три группы добровольцев по 75 человек, которых прививали двукратно и трёхкратно. Он также выразил надежду на то, что трёхкратная схема применения вакцины будет зарегистрирована через два месяца после двукратной. Гендиректор центра также заверил, что вакцина является безопасной.

Напомним, основную вакцину центра "Вектор" — "Эпиваккорону" — зарегистрировали в России в октябре 2020 года. Роспотребнадзор подтвердил эффективность вакцины "Вектора" против мутаций ковида, в том числе против штаммов коронавируса "дельта" и "дельта плюс". В центре рассказали об отличиях новой вакцины "Эпиваккорона-Н". Эту версию заявили на регистрацию, только после положенных процедур она сможет поступить в гражданский оборот. Одно из отличий — форма выпуска. В шприц-дозах надёжней будет доставка до отдалённых территорий.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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