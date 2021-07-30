Регистрация новой российской вакцины "Эпиваккорона-Н" может состояться в августе

"На сегодня промежуточный этап двукратной схемы вакцинации завершён, и документы поданы в Минздрав на регистрацию вакцины. В августе мы рассчитываем зарегистрировать вакцину "Эпиваккорона-Н" по двукратной схеме применения", — сказал он.

По словам Максютова, клинические испытания препарата проходят с 16 апреля, в них участвует три группы добровольцев по 75 человек, которых прививали двукратно и трёхкратно. Он также выразил надежду на то, что трёхкратная схема применения вакцины будет зарегистрирована через два месяца после двукратной. Гендиректор центра также заверил, что вакцина является безопасной.