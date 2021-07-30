"Ухожу из мира негатива": Артём Дзюба обратился к болельщикам
Он призвал фанатов прекратить расстраиваться из-за неудачного выступления сборной России на Евро-2020.
Фото © Instagram / artem.dzyuba
Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артём Дзюба обратился к своим болельщикам. Соответствующее видео он выложил в "Инстаграме".
"Ребята, всем привет! Желаю вам хорошего дня и солнечного настроения. Всё, я возвращаюсь! Ухожу из мира негатива обратно в мир позитива. Всё, хватит уже переживать за чемпионат Европы и за всё остальное. А то можно и уйти не туда. Я всё тот же. Спасибо всем за доброту. Чуть-чуть погрустили и хватит", — заявил Дзюба.
Видео © Instagram / artem.dzyuba
На Евро-2020 сборная России не смогла выйти из группы, заняв последнее, четвёртое место. Наша команда уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4), победив только Финляндию (1:0).
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