"Ребята, всем привет! Желаю вам хорошего дня и солнечного настроения. Всё, я возвращаюсь! Ухожу из мира негатива обратно в мир позитива. Всё, хватит уже переживать за чемпионат Европы и за всё остальное. А то можно и уйти не туда. Я всё тот же. Спасибо всем за доброту. Чуть-чуть погрустили и хватит", — заявил Дзюба.