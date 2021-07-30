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"Ухожу из мира негатива": Артём Дзюба обратился к болельщикам

Он призвал фанатов прекратить расстраиваться из-за неудачного выступления сборной России на Евро-2020.

30 июля, 11:24
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/stories/artem.dzyuba/2629139428004144898/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">artem.dzyuba</a></p>

Фото © Instagram / artem.dzyuba

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артём Дзюба обратился к своим болельщикам. Соответствующее видео он выложил в "Инстаграме".

"Ребята, всем привет! Желаю вам хорошего дня и солнечного настроения. Всё, я возвращаюсь! Ухожу из мира негатива обратно в мир позитива. Всё, хватит уже переживать за чемпионат Европы и за всё остальное. А то можно и уйти не туда. Я всё тот же. Спасибо всем за доброту. Чуть-чуть погрустили и хватит", — заявил Дзюба.

Видео © Instagram / artem.dzyuba

На Евро-2020 сборная России не смогла выйти из группы, заняв последнее, четвёртое место. Наша команда уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4), победив только Финляндию (1:0).

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После чемпионата Европы в отставку ушёл главный тренер сборной Станислав Черчесов. Его сменил Валерий Карпин, который будет до конца года совмещать работу в национальной команде и "Ростове".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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