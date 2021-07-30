Стали известны подробности отношений самарского полицейского с убитой им школьницей

Лайф продолжает выяснять обстоятельства жуткой истории с убийством 15-летней школьницы в посёлке Петра Дубрава Самарской области. В расправе признался местный полицейский. На шее девочки нашли не менее пяти ножевых ранений, но причины такого зверства до сих пор не установлены. Подозреваемый заявил, что школьница якобы выбежала на дорогу перед его автомобилем и он её чуть не сбил, а когда начал с ней разбираться, внезапно вышел из себя. Но есть и другие версии.

В местных пабликах распространяется информация, что полицейский якобы состоял в романтических отношениях с убитой девятиклассницей. Мол, взрослый мужчина тайком встречался со школьницей, а когда она пригрозила рассказать всё его жене, тот схватился за нож. Эту информацию сейчас проверяют правоохранительные органы.

В то же время, по данным Лайфа, родственникам убитой не было ничего известно о запретном романе. С их слов, признавшийся в расправе полицейский жил в том же доме, но этажом ниже. Мужчина женат, воспитывает троих детей, с соседями был вежлив и приветлив, а вот со своими домашними очень суров. Крики из их квартиры во время "воспитательного процесса" периодически слышал весь дом.

Источники Лайфа уточняют, что родным было известно лишь об одном романе убитой девочки — и то с ровесником, с которым они давно расстались. Но сейчас слухи о том, что она могла состоять в связи с их соседом в погонах, который в итоге лишил её жизни, дошли и до близких убитой девятиклассницы. Говорят, что влюблённых якобы видели вместе в его машине.