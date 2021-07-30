В РКК "Энергия" объяснили, почему включились двигатели модуля "Наука"

Сейчас все системы Международной космической станции работают в штатном режиме.

Двигательная установка многоцелевого лабораторного модуля "Наука", который накануне пристыковался к МКС, включилась из-за кратковременного сбоя программного обеспечения. Об этом рассказал генконструктор РКК "Энергия", руководитель полётом российского сегмента МКС Владимир Соловьёв.

"Механика стыковки отработала надёжно, без замечаний и привела к закрытию обоих стыковочных механизмов — станции и модуля. Из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом", — цитирует его РИА "Новости".

Сейчас, по словам Соловьёва, МКС находится в штатной ориентации, все системы станции работают нормально.