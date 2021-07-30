НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В РКК "Энергия" объяснили, почему включились двигатели модуля "Наука"

Сейчас все системы Международной космической станции работают в штатном режиме.

30 июля, 11:47
<p>Фото © Twitter / "Роскосмос"</p>

Фото © Twitter / "Роскосмос"

Двигательная установка многоцелевого лабораторного модуля "Наука", который накануне пристыковался к МКС, включилась из-за кратковременного сбоя программного обеспечения. Об этом рассказал генконструктор РКК "Энергия", руководитель полётом российского сегмента МКС Владимир Соловьёв.

"Механика стыковки отработала надёжно, без замечаний и привела к закрытию обоих стыковочных механизмов — станции и модуля. Из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом", — цитирует его РИА "Новости".

Сейчас, по словам Соловьёва, МКС находится в штатной ориентации, всё системы станции работают нормально.

NASA перенесло запуск корабля Starliner из-за инцидента с модулем "Наука" на МКС

NASA перенесло запуск корабля Starliner из-за инцидента с модулем "Наука" на МКС

Напомним, 29 июля многоцелевой лабораторный модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС. Это первый российский модуль, который получила станция за последние одиннадцать лет, он сменил модуль "Пирс", который ранее был затоплен в Тихом океане.

Через некоторое время после стыковки российский космонавт Олег Новицкий сообщил в ЦУП о незапланированно включившихся двигателях "Науки". Из-за этого МКС изменила своё положение в пространстве. После инцидента было отложено открытие переходных люков в лабораторном модуле.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

СМИ рассказали о похищении и отмывании 1,7 млрд рублей, выделенных на модуль МКС

26 мая, 00:43

Из-за внезапного включения двигателей модуля "Наука" открытие люков с МКС перенесли на сутки

сегодня в 08:28

Учёные на Большом адронном коллайдере открыли новую частицу материи

вчера в 15:47

Губернатор Никитин назвал массовую вакцинацию вопросом жизни и смерти

сегодня в 12:24

"Это всё сказки": Федун прокомментировал информацию о покупке английского футбольного клуба

сегодня в 12:12

Новости партнеров

Layer 1