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Регион
Опубликовано 30 июля 2021, 14:47

В РКК "Энергия" объяснили, почему включились двигатели модуля "Наука"

Сейчас все системы Международной космической станции работают в штатном режиме.

Двигательная установка многоцелевого лабораторного модуля "Наука", который накануне пристыковался к МКС, включилась из-за кратковременного сбоя программного обеспечения. Об этом рассказал генконструктор РКК "Энергия", руководитель полётом российского сегмента МКС Владимир Соловьёв.

"Механика стыковки отработала надёжно, без замечаний и привела к закрытию обоих стыковочных механизмов — станции и модуля. Из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом", — цитирует его РИА "Новости".

Сейчас, по словам Соловьёва, МКС находится в штатной ориентации, все системы станции работают нормально.

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Напомним, 29 июля многоцелевой лабораторный модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС. Это первый российский модуль, который получила станция за последние одиннадцать лет, он сменил модуль "Пирс", который ранее был затоплен в Тихом океане.

Через некоторое время после стыковки российский космонавт Олег Новицкий сообщил в ЦУП о незапланированно включившихся двигателях "Науки". Из-за этого МКС изменила своё положение в пространстве. После инцидента было отложено открытие переходных люков в лабораторном модуле.

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Фото © Twitter / "Роскосмос"

Александра Вишнякова
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