Из-за внезапного включения двигателей модуля "Наука" открытие люков с МКС перенесли на сутки
Тем не менее отмечается, что полёт Международной космической станции проходит по намеченной программе.
Фото © "Роскосмос" / Олег Новицкий
Открытие переходных люков в многоцелевом лабораторном модуле "Наука", который 29 июля пристыковался к МКС, перенесено на вечер 30 июля. Об этом сообщается на официальном сайте "Роскосмоса". Причиной отсрочки стало незапланированное включение двигателей модуля накануне.
"Вечером после завершения данных работ планируется открытие люков: сначала переходного отсека служебного модуля "Звезда", затем — нового российского модуля. Накануне специалисты ГОГУ (главной оперативной группы управления. — Прим. Лайфа) совместно с российскими членами экипажа экспедиции МКС-65 убедились, что основной стык герметичен", — говорится в сообщении.
Отмечается, что работы с двигательной установкой модуля, которые проводятся для обеспечения безопасности станции и членов экипажа, почти завершены. Полёт Международной космической станции проходит по намеченной программе.
Напомним, в четверг многоцелевой лабораторный модуль "Наука" успешно пристыковался к надирному узлу модуля "Звезда" МКС. Это первый российский модуль, который получила станция за последние одиннадцать лет. Однако после стыковки российский космонавт Олег Новицкий с борта МКС сообщил специалистам подмосковного Центра управления полётами о незапланированно включившихся двигателях "Науки". В свою очередь, хьюстонский Центр управления полётами сообщил астронавтам, что из-за включения двигателей станция изменила своё положение в пространстве. Из-за этого инцидента NASA перенесло запуск корабля Starliner.
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