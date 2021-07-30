Из-за внезапного включения двигателей модуля "Наука" открытие люков с МКС перенесли на сутки

Открытие переходных люков в многоцелевом лабораторном модуле "Наука", который 29 июля пристыковался к МКС, перенесено на вечер 30 июля. Об этом сообщается на официальном сайте "Роскосмоса". Причиной отсрочки стало незапланированное включение двигателей модуля накануне.

"Вечером после завершения данных работ планируется открытие люков: сначала переходного отсека служебного модуля "Звезда", затем — нового российского модуля. Накануне специалисты ГОГУ (главной оперативной группы управления. — Прим. Лайфа) совместно с российскими членами экипажа экспедиции МКС-65 убедились, что основной стык герметичен", — говорится в сообщении.