В "Векторе" оценили вероятность распространения в России гамма-штамма ковида
Эту мутацию до сих пор зафиксировали только в одном субъекте страны, дальше она не распространяется, отметил гендиректор.
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Распространение в России штамма коронавируса "гамма" маловероятно, так как на территории страны преобладает дельта-мутация. Об этом заявил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.
"Распространение гамма-варианта маловероятно по той причине, что вариант "дельта", который в подавляющем большинстве регионов заполонил всё разнообразие коронавируса в России сегодня, не позволит это сделать", — сказал он.
Также Максютов отметил, что гамма-вариант до сих пор зафиксировали только в одном субъекте РФ — Якутии и дальше он не распространяется. Однако специалисты центра "Вектор" изучают эту мутацию и проводят исследования, уточнил гендиректор.
Ранее эксперты оценили риск заражения вакцинированных гамма-штаммом коронавируса. Они напомнили, что самые плохие характеристики на данный момент имеет штамм "дельта", а не "гамма".
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