В "Векторе" оценили вероятность распространения в России гамма-штамма ковида

Распространение в России штамма коронавируса "гамма" маловероятно, так как на территории страны преобладает дельта-мутация. Об этом заявил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.

"Распространение гамма-варианта маловероятно по той причине, что вариант "дельта", который в подавляющем большинстве регионов заполонил всё разнообразие коронавируса в России сегодня, не позволит это сделать", — сказал он.

Также Максютов отметил, что гамма-вариант до сих пор зафиксировали только в одном субъекте РФ — Якутии и дальше он не распространяется. Однако специалисты центра "Вектор" изучают эту мутацию и проводят исследования, уточнил гендиректор.