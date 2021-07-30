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В "Векторе" оценили вероятность распространения в России гамма-штамма ковида

Эту мутацию до сих пор зафиксировали только в одном субъекте страны, дальше она не распространяется, отметил гендиректор.

30 июля, 12:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Распространение в России штамма коронавируса "гамма" маловероятно, так как на территории страны преобладает дельта-мутация. Об этом заявил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.

"Распространение гамма-варианта маловероятно по той причине, что вариант "дельта", который в подавляющем большинстве регионов заполонил всё разнообразие коронавируса в России сегодня, не позволит это сделать", — сказал он.

Также Максютов отметил, что гамма-вариант до сих пор зафиксировали только в одном субъекте РФ — Якутии и дальше он не распространяется. Однако специалисты центра "Вектор" изучают эту мутацию и проводят исследования, уточнил гендиректор.

Учёные сообщили о пробивной способности гамма-мутации ковида для вакцинированных

Учёные сообщили о пробивной способности гамма-мутации ковида для вакцинированных

Ранее эксперты оценили риск заражения вакцинированных гамма-штаммом коронавируса. Они напомнили, что самые плохие характеристики на данный момент имеет штамм "дельта", а не "гамма".

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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