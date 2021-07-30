Владелец московского "Спартака" Леонид Федун опроверг информацию о планах приобрести английский "Вулверхэмптон". Об этом сообщает "РБК-Спорт".

"Это всё сказки", — сказал Федун.

Ранее в "Твиттере" от болельщиков "Вулверхэмптона" появилась информация, что Федун в июле 2021 года попытался приобрести английский клуб за £400 миллионов.