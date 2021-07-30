"Это всё сказки": Федун прокомментировал информацию о покупке английского футбольного клуба
О попытке владельца "Спартака" приобрести команду Английской премьер-лиги сообщили в "Твиттере" болельщики клуба.
Фото © ФК "Спартак"
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун опроверг информацию о планах приобрести английский "Вулверхэмптон". Об этом сообщает "РБК-Спорт".
"Это всё сказки", — сказал Федун.
Ранее в "Твиттере" от болельщиков "Вулверхэмптона" появилась информация, что Федун в июле 2021 года попытался приобрести английский клуб за £400 миллионов.
"Вулверхэмптон" был основан в 1877 году. В 50-е годы прошлого века команда трижды становилась чемпионом Англии. В минувшем сезоне она заняла 13-е место в первенстве Английской премьер-лиги.
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