Победы в ответ на подлость: Против России на Олимпиаде начали настоящую войну Если на первых порах обвинения в адрес наших спортсменов звучали от отдельных журналистов и болельщиков в соцсетях, то теперь подключилась тяжёлая артиллерия — ведущие спортсмены и крупнейшие СМИ. 30 июля, 11:34 Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов. Фото © Олимпийский комитет России

Этого ждали. И это началось. В первые дни Олимпиады в Токио многочисленные награды россиян воспринимались мировым сообществом относительно спокойно. Иностранные атлеты реагировали на поражения достойно и не пытались объяснить их неспортивными факторами. Но когда наши стали идти с явным опережением медального плана, то на Западе зашевелились.

Сначала в бой вступили отдельные представители СМИ и болельщики. Чилийский журналист задал вопрос лидеру нашего тенниса Даниилу Медведеву о клейме мошенников на российских спортсменах. Игрок демонстративно отказался отвечать и потребовал выгнать репортёра с Олимпиады. Следом подключились фанаты, безапелляционно заявлявшие в соцсетях и на форумах, что наши гимнасты несправедливо победили в командных соревнованиях. По их мнению, из-за санкций WADA сборную России просто не должны были допускать до участия в турнире.

Как выяснилось, это всё были цветочки. Гром прогремел после серебра Василисы Степановой и Елены Орябинской в соревнованиях двоек распашных без рулевого в академической гребле. Бронзовая призёрка Олимпийских игр – 2012 и чемпионка мира 2015 года американка Меган Калмо резко высказалась в адрес россиянок. Примечательно, что сама представительница США даже в финал не попала.

— Очень противно видеть команду, которая здесь не должна была участвовать, но в итоге уходит с серебром. Я жутко разочарована и сочувствую всем остальным участникам финала, — написала Калмо на своей странице в "Твиттере".

Напомним, в декабре 2019 года WADA ввело против России санкции на четыре года. Нашим спортсменам запретили использовать национальный гимн и флаг на крупнейших международных соревнованиях. В декабре 2020-го CAS сократил санкции до двух лет. В результате выступление под флагом ОКР ограничится летней Олимпиадой в Токио и зимними Играми в Пекине в 2022 году. При этом всем нашим спортсменам, регулярно сдающим допинг-тесты, официально разрешили выступать на соревнованиях. Казалось бы, никаких разночтений здесь быть не должно.

Но проблемы всё-таки возникли, и на них пришлось реагировать. Так, Орябинская заявила, что выпад Калмо стал для неё неприятной неожиданностью. Слова американки она объяснила личными проблемами спортсменки из США.

— Это её личное мнение. Многие не согласны с ней. Я не согласна, что мы не заслужили медаль. Требовать извинений? Для меня это новость. Я только сейчас об этом узнала. У меня чувство, что это её личные проблемы. Мне нечего ей доказывать, я взяла медаль, а это уже её личное, — отметила российская гребчиха.

Депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что американская спортсменка просто плохо воспитана. Также она предположила, что Калмо не знакома с уставом МОК и олимпийской хартией.

— Они просто дурно воспитаны. Вот и всё. Американская гребчиха очень плохо знает устав МОК и олимпийскую хартию. Не могу мерить её ум, но если ты соревнуешься по какому-то виду спорта, то ты должен знать не только правила данного вида спорта, но и условия соревнований, — отметила трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Не успел утихнуть скандал в гребле, как в полный рост разгорелся новый, ещё более мощный. В пятницу российский пловец Евгений Рылов стал двукратным олимпийским чемпионом, победив на дистанции 200 метров на спине. Американец Райан Мёрфи завоевал серебряную медаль. После заплыва обиженный спортсмен из США заявил, что участвовал в заплыве, где не всё было чисто.

— На меня психологически давит то, что я участвую в заплыве, где, пожалуй, не всё чисто. Это меня расстраивает, но я вынужден соревноваться с теми, кто выходит на старт, — сказал Мёрфи.

Позднее он уточнил свои слова, отметив, что после поражения был расстроен и атаковать Рылова не собирался. При этом его продолжали мучить сомнения, что всё было по справедливости.

— Когда я отвечал на этот вопрос в микст-зоне, то был расстроен своим поражением. И я ничего такого не утверждал (о допинге. — Прим. Лайфа). Я просто сказал, что не уверен абсолютно в честности этого заплыва, — отметил американец.

Россиянин, в свою очередь, решил не придавать скандалу слишком большое значение. Он заявил, что не имеет никаких претензий к Мёрфи. По его словам, они оба выступают за "чистый спорт".

— Мы пообщались с Райаном и ещё раз убедились в том, что это было недопонимание. У нас никогда не было претензий друг к другу, мы остаёмся хорошими соперниками. Мы оба выступаем за то, чтобы спорт был чистым, — написал россиянин в своём инстаграме.

В РУСАДА в срочном порядке отвергли какие-либо допинговые подозрения в адрес Рылова. Только в этом году его трижды проверяли на запрещённые препараты, и каждый раз всё было чисто.

— Мы тестировали данного спортсмена три раза в 2021 году. Кроме того, он состоит в международном пуле, поэтому международная федерация его тестирует дополнительно. Тем не менее в рамках предолимпийской подготовки он был подготовлен и чист, — подчеркнул исполняющий обязанности главы Российского антидопингового агентства Михаил Буханов.

Президент ОКР Станислав Поздняков не сомневается, что жалкие попытки испортить настроение нашим спортсменам ни к чему не приведут. По его мнению, те, кто атакует российских олимпийцев, не обладает высоким экспертным уровнем.

— Думаю, результаты наших спортсменов на этих Играх звучат убедительнее всех возможных комментариев по этой теме. Что тут можно сказать, если экспертный уровень людей, которые высказываются в адрес побед наших атлетов, не распространяется дальше заголовков New York Times. Разве что только напомнить, что Олимпийские игры созданы для того, чтобы через спорт делать этот мир лучше, а народы всех стран ближе, — сказал Поздняков.

Кстати, о западной прессе. Она с превеликим удовольствием подключилась к антироссийской истерии. Её даже просить не пришлось. Так, британская газета Daily Mail после победы наших гимнастов в командных соревнованиях вышла с заголовком "Дайте им золото за наглость!" и зачем-то опубликовала фотографию президента России Владимира Путина. Автор материала назвал флаг ОКР с бело-сине-красным пламенем не чем иным, как "жертвоприношением спортивным идеалам и правилам".

Вот это коллажики у британцев! pic.twitter.com/CKUjclob4v — Lublineс93 (@Lublinec931) July 30, 2021

Американская газета Los Angeles Times обратилась за комментарием к историку спорта Майку Дайрсону. Уважаемый профессор углубился в теорию заговоров, договорившись до того, что МОК просто выгодно выступление сборной России на Олимпиаде.

— Они хотели наказать Россию, но поняли, что Россия действительно важна для хорошей Олимпиады. В МОК просто хлопнули по запястью — без гимна и флага. На самом деле все понимают, что за скандалами стоит не русский народ. Не думаю, что эти санкции кого-то обманули, — отметил американец.

Что ж, не зря говорят: "Собака лает, а караван идёт". Чем ещё отвечать российским спортсменам на откровенную подлость, как не яркими победами. А вот с этим у нас проблем нет. Сразу в нескольких видах спорта россияне показали невиданные доселе результаты.

Давайте просто перечислим. Впервые в истории Россия выиграла медальный зачёт по тхэквондо на Олимпиаде, взяв два золота, серебро и бронзу. А ведь до этого у наших в данном виде спорта было только четыре медали за всю историю. И ни одна из них не была высшей пробы. Впервые в истории россиянки победили в командных соревнованиях по спортивной гимнастике, мужчины добились аналогичного успеха впервые за 25 лет. Наконец, впервые за 17 лет у нас медаль в академической гребле и впервые за 25 лет — золото в плавании.

А на грязные выпады соперников за пределами спортивных арен, безусловно, надо реагировать. Как же низко обвинять во всех смертных грехах атлетов, которые потом и кровью добиваются своих побед и при этом регулярно сдают допинг-тесты! Но пусть лучше реагируют спортивные чиновники, спортсменам нужно сконцентрироваться на подготовке к следующим выступлениям. Ведь мы ждём от них ещё много побед!

Авторы Роман Фейгин